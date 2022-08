1 Maria Himmelfahrt ist ein christliches Hochfest. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Maria Himmelfahrt ist ein bedeutendes christliches Fest, das allerdings in Deutschland nur in Einzelfällen ein Feiertag ist. Ein Überblick.















Maria (oder: Mariä) Himmelfahrt ist in der katholischen Kirche ein Hochfest, das am 15. August begangen wird. Gedacht wird an dem Tag der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel. Der volle Titel lautet: Marias Aufnahme in den Himmel – lateinisch: „Assumptio Beatae Mariae Virginis“ (Aufnahme der seligen Jungfrau Maria).

Im Protestantismus wird Maria Himmelfahrt nicht gefeiert. Evangelische Christen glauben nicht an die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel. Der Tag gilt hier allerdings als Gedenktag.

Wo ist Maria Himmelfahrt Feiertag?

Auch wenn es ein wichtiges Fest der katholischen Kirche ist, ist Maria Himmelfahrt nur in zwei deuschen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag: In Bayern und im Saarland. In Bayern gilt das für gut 1700 überwiegend katholische von insgesamt 2056 Kommunen.

In den restlichen deutschen Bundesländern gilt das Hochfest nicht als gesetzlicher Feiertag. In vielen anderen überwiegend katholischen Ländern wie Italien, Spanien, Frankreich und Polen ist Maria Himmelfahrt landesweit ein gesetzlicher Feiertag.