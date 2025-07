158 Diebstahlsdelikte: So sieht die Ettenheimer Kriminalstatistik für das Jahr 2024 aus

„In Ettenheim lässt sich’s gut leben.“ Das erklärte Polizeipostenleiter Jochen Brehm anhand der Kriminalstatistik 2024 dem Ettenheimer Gemeinderat in dessen letzter Sitzung vor der Sommerpause Wäre da nicht der eine Straftäter gewesen, der es allein auf rund zwei Drittel aller für Ettenheim registrierten kriminellen Handlungen gebracht hat. Und der besorgniserregende Fall, bei dem ein Schüler im Oktober vergangenen Jahres einen Mitschüler am August-Ruf-Bildungszentrum mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte (wir berichteten mehrfach).

Die Straftaten für den Bereich Ettenheim bezifferten sich im vergangenen Jahr auf 394, vergleichbar mit den Jahren 2020 und 2021, während sie in den Jahren 2022 (432) und 2023 (442) deutlich höher lagen. Der Fünf-Jahres-Durchschnitt liegt bei 409. Hinsichtlich der Aufklärungsquote liege man bei etwa 60 Prozent, so Brehm, und damit vergleichbar im Rahmen des Vorjahres. Auch hier verzerre der Einzeltäter die Erfolgsquote.

Wohnungseinbrüche sind sehr belastend für Opfer

Mit Blick auf die Deliktsbereiche liegen die Diebstähle mit 158 Fällen an vorderster Stelle, gefolgt von Vermögens-/Fälschungsdelikten, Sachbeschädigungen, Rohheitsdelikten, Aufenthaltsvergehen, Beleidigungen sowie Sexualstraftaten. Außer den Vermögens- und Fälschungsdelikten haben alle gegenüber 2023 abgenommen, „liegen im grünen Bereich“, wie es Brehm bezeichnete und entsprechend farblich in seiner Übersicht auch markiert. Im Bezug auf die Diebstähle geht die Polizei von einer relativ großen Dunkelziffer aus. Fahrraddiebstähle würden beispielsweise häufig gar nicht angezeigt, weil sich die Besitzer von einer Anzeige wenig Erfolg auf Aufklärung versprechen. Fahrraddiebstähle erfolgen meist an großen Abstellplätzen, beispielsweise an Schulen, an Schwimmbädern und Hallen. Ein leistungsfähiges Fahrradschloss mit Zahlenkombination biete erfahrungsgemäß einen wirksamen Schutz.

Hohe Dunkelziffer bei Sexualstraftaten

Ladendiebstähle könnten in diesem Jahr durch die vorübergehende Schließung von Kaufland möglicherweise ein verzerrtes Bild abgeben. Mit Blick auf sechs Wohnungseinbrüche gab Brehm zu bedenken, dass diese Zahl zwar relativ klein sei, dass die Tat für die betroffenen Haus- oder Wohnungsbesitzer jedoch oft langanhaltende psychische Folgen nach sich ziehe.

Bei Sexualstraftaten und häuslicher Gewalt geht der Ettenheimer Postenleiter von einer vergleichsweise hohen Dunkelziffer aus, da sie oft nicht zur Anzeige gebracht werden. „Im Trend“ liegen nach Brehms Worten die in 2024 verzeichneten Sachbeschädigungen. Mit 50 an der Zahl seien sie zwar etwas höher als im Vorjahr, aber deutlich niedriger als in den Jahr 2021 und 2022.

Dass man auch in Ettenheim im Jahr 2024 weniger Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verzeichnen hatte, hänge sicherlich mit der neuen Cannabis-Regelung zusammen. 15 vermerkte Fälle sind gerade einmal die Hälfte der 30 Fälle in 2021. Mit 26 Fällen verzeichneten die Betrugsfälle im vergangenen Jahr einen Tiefststand seit 2021. Brehm warnte aber ausdrücklich vor vermeintlichen Schnäppchen im Internet. Da sei zunehmend „Vorsicht geboten“.

Nur ein Täter war im Teenager-Alter

Und wer sind die Übeltäter? Erwachsene ab 21 Jahren verzeichnet die Statistik mit 154 (nicht-deutsche Erwachsene: 52). Kinder unter 14 Jahren (2024: 1) bis hin zu Heranwachsenden im Alter von 18 bis 21 Jahren (12) summierten sich im vergangenen Jahr auf 34. Als erfreulich bewertete Brehm bei seinem Vortrag vor dem Gemeinderat, dass es im vergangenen Jahr gerade mal einen Tatverdächtigen unter 21 Jahren gab, der seine Tat unter Alkoholeinwirkung begangen hatte. Das sei für ihn ein ermutigender Hinweis, dass beispielsweise auch die Vereine in diesem Punkt wirksame Arbeit leisten.