157. Jahrtag in Haigerloch: Ohne TikTok und Co. geht auch im Handwerk nix mehr

Tradition heißt nicht nur diese zu pflegen, Tradition erlaubt auch durchaus den Blick in die Zukunft. So geschehen beim 157. Jahrtag der Ehrsamen Handwerkervereinigung Haigerloch.
Traditionell begann der Handwerkerjahrtag mit einem ökumenischen Gottesdienst zu Ehren der Verstorbenen der Vereinigung in der Annakirche. Gestaltete wurde dieser vom katholischen Pfarrer Michael Storost und seinem evangelischen Kollegen Frank Steiner aus Rangendingen. Umrahmt wurde die Messe mit wunderbaren Klängen eines Ensembles aus musizierenden Handwerkermeistern unter der Leitung von Charles Gaus.