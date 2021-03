1 Ob Waren vom Altensteiger "Messerschmid", Hüte, Schuhe, Stoffe, oder "Lebendiges" für den Stall: Das Angebot auf dem Markt in Neuweiler war für die Kunden um 1905 breit gefächert, wie die Fotos des Wildbader Hoffotografen Karl Blumenthal zeigen. Wie in alten Zeiten fand 2015 Neuweilers Frühjahrsmarkt versuchsweise im Wildbader Weg anstatt in der Marktstraße zwischen Kirche und Rathaus statt, wohin er wieder zurückgekehrt ist. Foto: Digitalarchiv Schabert

Heimatgeschichte: Neuweilers Frühlingsmarkt fällt wegen Pandemie flach / Erste Veranstaltung dieser Art fand 1868 statt

Neuweiler - Im Zweiten Weltkrieg wurde staatlicherseits zwecks Versorgung der Bevölkerung sogar ausdrücklich auf die Fortführung Wert gelegt. Ausfallen musste der Sommermarkt 1938 wegen Tierseuchengefahr.

Ein vom königlichen Oberamt veröffentlichtes "Markt-Conzessions-Gesuch" verkündete im "Gesellschafter" im Mai 1867: "Die Gemeinde Neuweiler hat um die Erlaubniß nachgesucht, zwei jährliche Vieh- und Krämermärkte je am 7. März und 12. November abhalten und mit dem letzteren Markte auch einen Flachsmarkt verknüpfen zu dürfen." Der Frühjahrsmarkt fand erstmals am 8. März 1869 statt, der erste Markt bereits am 12. November 1868.

Der folgende Bericht über diesen im Calwer Wochenblatt vom 3. April 1869 gibt auch über den ersten Markt überhaupt im Oberen Wald Aufschluss: "Neuweiler, 24. März. (Marktbericht.) Trotz der schlechten Witterung des 8. März d. J., als dem Tage unseres zweiten Marktes, ist dieser doch sehr zahlreich besucht gewesen sowohl von Käufern als Verkäufern aller Art. Namentlich erfreute sich der Viehmarkt einer lebhaften Betheiligung und wurden Käufe vom höchsten bis zum niedersten Preise abgeschlossen. Gutsbesitzer Herr Michael Blaich von Zwerenberg z. B. verkaufte ein Paar Ochsen für 38 Carelin, und sind mit solchen schönen Summen Viele zufrieden nach Hause gegangen. Auch diejenigen Krämer, die trotz der nahen Märkte doch den unseren nicht unbenützt vorübergehen lassen wollten, und daher denselben besuchten, gingen befriedigt von hier. Auch Hafner haben sich zahlreich eingefunden, und haben ihren Fuhrwerken um Vieles leichter gemacht."

1874 Antrag auf Verlegung

Wahrscheinlich, weil mit den starren Daten der Wochentag wechselte, und der winterlichen Witterung zum Herbstmarkt wegen, wurde schon 1874 von der Gemeinde der Antrag gestellt, die Märkte "je auf den zweiten Donnerstag im Monat März und auf den unmittelbar auf den allgemeinen Kirchweihsonntag folgenden Donnerstag im Monat Oktober" verlegen zu dürfen. Verbunden wurde damit der Antrag auf Dauergenehmigung, wie wiederum aus einer entsprechenden Anzeige im amtlichen Teil vom "Gesellschafter" ersichtlich ist. Offensichtlich wurde dem stattgegeben. Denn zu den beantragten Daten finden beide Märkte nach mehrfacher Erneuerung der Genehmigung bis heute statt, wenn Corona nicht dazwischenfunkt.

Dazu gekommen ist bald der Sommermarkt, wie im Gemeindearchiv von Neuweiler im alten Agenbacher Schul- und Rathaus schlüssige Belege über den damals so benannten "Krämer-, Rindvieh- und Schweinemarkt" bis zurück ins Jahr 1908 zeigen. Im nach Vordruck abgegebenen Marktbericht an das Statistische Landesamt in Stuttgart hält Neuweilers Schultheiß Johann Georg Mast am 16. Juli 1908 fest, dass ein Farren, 96 Ochsen, 35 Kühe, 30 Kalbinnen und Rinder, 40 Läuferschweine sowie 23 Milchscheine im Angebot waren. Für den Zuchtbullen fand sich kein Käufer. Aber es wechselten immerhin 32 Ochsen, 15 Kühe, zwölf Stück Jungvieh, 22 Läuferschweine und alle 23 Milchschweine den Eigentümer.

"Ziemlich lebhaft" ist zum Schweinemarkt festgehalten. Zum Viehhandel ist vermerkt: "Etwas flau wegen trockener Witterung/Absatz nach Baden Pforzheim zu". Die Ochsen kosteten immerhin 500 bis 700 Mark, die Schweine waren für 14 bis 43 Mark je Tier zu haben. Die Marktberichte von Bürgermeister Friedrich Hanselmann in den Jahren 1935 bis 1937 halten als Angebot meist ein rundes Dutzend Stände, 150 bis 200 Schweine und um die 20 Stück Großvieh fest. Die Besucherzahl lag durchschnittlich bei 100.