1 Ein weiteres Ausbreiten des Brandes konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/kleincrossi

Eine Holzhütte, die am Waldrand von Streichen stand, ist am Samstagnachmittag abgebrannt.









Beim Eintreffen der Rettungskräfte gegen 15.30 Uhr stand die etwa 30 Quadratmeter große Hütte in der Verlängerung der Straße Rauhenwiesen in Vollbrand. Auch umliegende Bäume wurden laut Polizeibericht in Mitleidenschaft gezogen.