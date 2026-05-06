15.000 Euro Schaden: Auffahrunfall mit drei Autos

1 Foto: Heidepriem Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos entstand am Dienstagnachmittag auf der Hausacher Straße in Gutach ein Schaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.







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Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos entstand am Dienstagnachmittag auf der Hausacher Straße in Gutach ein Schaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Laut einer Pressemitteilung der Polizei fuhr gegen 14.50 Uhr ein 50-jähriger Opel-Fahrer auf der B 33 von Gutach kommend in Richtung Hausach. Als ein vorausfahrendes Fahrzeug links abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein dahinter fahrender 57-jähriger Fahrer offenbar zu spät, bremste nicht rechtzeitig und fuhr auf den vor ihm stehenden Wagen auf, berichtet die Polizei in der Mitteilung. Durch den Aufprall wurde der Opel auf ein weiteres, vorderes Fahrzeug aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.