15.000 Euro Schaden: 32-Jährige wird bei Unfall auf L196 nahe Meßstetten verletzt

1 Nach Angaben der Polizei sind bei dem Unfall rund 15.000 Euro Schaden entstanden. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L196 bei Meßstetten erlitten.







Die 32-Jährige war kurz vor 14 Uhr mit einem VW Passat auf der Landesstraße von Heinstetten herkommend in Richtung Hartheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend übersteuerte die Fahrerin ihren Wagen, querte die Straße und kam an einer Böschung an der linken Seite zum Stehen.