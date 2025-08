15.000-Euro-Geräte: OB und Gemeinderat waren verärgert über den Kaffeemaschinen-Kauf

„Schämt euch!“, „Das ist der Oberhammer“ oder „Manche Klischees bestätigen sich halt doch immer wieder…“ – unzählige Reaktionen wie diese (siehe Info) hat der LZ-Bericht über die Anschaffung zweier „Franke A 600“ durch das Rathaus ausgelöst – und viele Fragen aufgeworfen. Unsere Redaktion hat erneut im Lahrer Rathaus nachgehakt und sich in dessen Umfeld umgehört.

Wer hat den Kauf getätigt beziehungsweise beschlossen?

Die Anschaffung der beiden Geräte – eines steht in der Kaffeeküche im Rathaus II, das andere in der Mehrzweckhalle auf dem LGS-Gelände – war eingebettet in die Sanierung des Ratssaals in der Alten Luisenschule. Diese schlug im Jahr 2023 mit insgesamt 350 000 Euro zu Buche. Dementsprechend wurden die Kosten aus dem Budget der Gebäudebewirtschaftung bestritten. Wer die Maschinen, die seit Mai 2024 in Betreib sind, bestellt hat, bleibt unklar. Die Stadt spricht lediglich von der „zuständigen Fachabteilung“.

Wie hoch sind die Unterhaltungskosten für die Maschinen?

Nach Angaben der Stadt 185 Euro – pro Monat und Maschine. Wohlgemerkt: Diese Summe umfasst nur Wartung und Instandhaltung, nicht die Verbrauchskosten für Wasser, Strom und Bohnen. Dennoch, erklärt die Verwaltung, werde sich der Kauf der neuen Maschine im Rathaus II „in weniger als drei Jahren“ amortisieren, weil sie zwei bisherige ersetze, der Hausmeister bei Sitzungen keinen Kaffee mehr aufbrühen und im Anschluss den übrig gebliebenen nicht wegschütten müsse.

War der Gemeinderat involviert?

Nein, heißt es aus dessen Reihen, zumindest nicht im Detail. Die Räte wussten nach eigener Aussage nur von der Gesamtmaßnahme „Sanierung Ratssaal“. Doch freilich blieben die teuren Anschaffungen nicht verborgen – und es gab teils äußerst kritische Nachfragen aus den Fraktionen. Allerdings stellte sich offenbar recht schnell Resignation ein. Tenor: Die Maschinen sind gekauft, das sprichwörtliche Kind liegt im Brunnen.

Gab es interne Reaktionen?

Ja. Und die fielen heftig aus. OB Markus Ibert ist der Kaffeemaschinen-Kauf übel aufgestoßen, ist zu hören. Auch Kämmerei und Rechnungsprüfungsamt sollen Unverständnis gezeigt haben. Weitere Konsequenzen gab es aber nicht.

Wie gehen diese Ausgaben mit dem aktuellen Spargebot zusammen?

Kurze Antwort: gar nicht. Bei der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause hat der Gemeinderat ein 500 000-Euro-Sparpaket beschlossen, dass kleinteiligste Punkte umfasst, etwa die Mitgliedschaft im Weißen Ring für 50 Euro. Kaffeemaschinen für 15 000 Euro das Stück passen da überhaupt nicht ins Bild. Das weiß man auch im Rathaus, das schreibt: „Die Stadtverwaltung ist sich bewusst, dass Investitionen – insbesondere in repräsentative oder verwaltungsinterne Infrastruktur – in einem Umfeld allgemeiner Sparmaßnahmen besonders gut erklärt und eingeordnet werden müssen. Gerade deshalb ist es wichtig zu betonen: Die hier getätigten Investitionen betreffen in erster Linie Funktionsbereiche, die weit über die interne Verwaltungsnutzung hinausgehen.“ Zudem sei die „Franke A 600“ „auch bei anderen Kommunen vergleichbarer Größe im Einsatz“.

Warum wurde der Kaffee erst nach Anfrage unserer Redaktion kostenpflichtig?

Wie berichtet, hat Rathauschef Ibert am vergangenen Freitag per Organisationsverfügung angeordnet, dass Mitarbeiter für den bisher kostenlosen Kaffee im Rathaus II ab sofort 50 Cent zahlen müssen. Die LZ hatte am Donnerstag ihre Anfrage zu den Kaffeemaschinen gestellt. Ein Zufall? Ja, sagt das Rathaus. „Nach einer Testphase und erforderlichen Abstimmungen über das Bezahlverfahren“ habe man vergangene Woche die Mitarbeiter über das Ergebnis informiert. Die Verfügung, die auf den 23. Juli datiert, habe in der Verwaltungskonferenz am 29. Juli veröffentlicht werden sollen. Weil diese kurzfristig ausfiel, „wurde die Verfügung per Mail verschickt“.

Wie reagierten die städtischen Mitarbeiter auf das Ende des Gratis-Kaffees?

Jubelstürme gab es erwartungsgemäß keine. Aber: Da die Hochleistungskaffeemaschine im Rathaus II steht, wurde sie längst nicht von allen städtischen Angestellten genutzt. In vielen Ämtern und Abteilungen ist es Usus, dass Kaffee-Strichlisten geführt werden und dementsprechend bezahlt wird. Mancherorts haben die Mitarbeiter gar Geld gesammelt, um eine Kaffeemaschine anzuschaffen. Umso größer ist der Unmut über das Verbot privater Geräte. Ein solches hat der OB nämlich ebenfalls in der Organisationsverfügung ausgesprochen. Grund laut Stadt: Sicherheitsbedenken und erhöhte Stromkosten.

Das Gesprächsthema

Der Kaffeemaschinen-Kauf des Lahrer Rathauses ist das Gesprächsthema in der Stadt – sowohl im echten als auch im virtuellen Leben. Die Dutzenden Kommentare in den Sozialen Medien zeugen von großem Unverständnis für das Vorgehen der Verwaltung. Nicht wenige forderten eine Stellungnahme respektive Erklärungen aus dem Rathaus.