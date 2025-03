15000 Besucher in Schwenningen erwartet: So vielfältig wird die Jobs for Future

So vielfältig wird die Jobs for Future

1 Auf die Jobs for Future in Schwenningen freuen sich von der Messegesellschaft Tobias Ertl (von links), Jan Goschmann, Diana Graupner und Karin Huber. Foto: Jochen Schwillo

Es ist angerichtet auf dem Schwenninger Messegelände: Von Donnerstag, 13. März, bis Samstag, 15. März, findet wieder die Jobs for Future, die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung und Studium statt. Bis zu 15 000 Besucher werden erwartet.









Das Interesse an dieser Messe, die sich rund um das Berufsleben dreht, ist groß. Das sieht man an den 300 Ausstellern, die sich in den verschiedenen Facetten dem Publikum präsentieren wollen, seien es Schüler, die sich für eine künftige Ausbildung orientieren wollen, Studierende, welche auch die Praxis kennenlernen möchten oder auch Arbeitnehmer, die mitten im Berufsleben stehen und den Wunsch auf Veränderung, berufliche Weiterbildung und beispielsweise auf Fortbildungen haben.