150 Spieler im Turnier: Lahr wird zur großen Bühne für Volleyball-Talente

Die VSG Kippenheim-Lahr ist vom 1. bis zum 3. Mai erstmals Ausrichter des Bezirkskadervergleichs im Volleyball. Rund 150 Spieler werden erwartet.
Von Lahr aus in die weite Welt des Volleyballs – so könnte der Weg für einige auserwählte Talente verlaufen, wenn sie es schaffen, vom 1. bis 3. Mai, die Trainer von sich zu überzeugen. Wenn die VSG Kippenheim-Lahr erstmals den Bezirkskadervergleich im Hallensportzentrum veranstaltet, sind rund 150 junge Sportler dabei und viele fachkundige Blicke richten sich auf die Nachwuchsvolleyballer.