150 Jahre Stadtkirche Nagold: Digitale Schnitzeljagd durch das Gotteshaus

1 Unser Autor Thomas Rahmann testet die digitale Schnitzeljagd „Actionchurch Nagold“. Foto: Rahmann

Der Pfarrer Matthias Trumpp hat sich zum 150-Jahre-Jubiläum der Nagolder Stadtkirche mit der digitalen Schnitzeljagdtour „Actionchurch Nagold“ etwas Besonderes einfallen lassen. Wir haben das Angebot getestet.









Es ist still in der leeren Stadtkirche. Ich stehe am Altar und blättere in der Bibel. An einer Stelle bleibe ich stehen, drücke die Playtaste auf meinem Smartphone-Bildschirm und spreche leise und etwas schüchtern: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid; ich will euch erquicken.“