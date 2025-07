150 Jahre Musikverein Schenkenzell: Das ist das Programm für das große Jubiläumsfest

1 Die Tiroler Spitzenband „Viera Blech“ gibt am Samstag in Schenkenzell ihr Debüt. Foto: Herzog Mit viel Musik feiert der Musikverein Schenkenzell am Wochenende vom 25. bis 28. Juli sein 150-jähriges Bestehen. Vier Tage lang ist auf der Festwiese Heilig-Garten einiges geboten.







Nachdem der Musikverein Schenkenzell mit Festakt und Ehemaligen-Konzert bereits zwei Etappen in seinem Jubiläumsjahr 2025 erfolgreich hinter sich gebracht hat, steht nun der ganz große Festhöhepunkt an. Von Freitag bis Montag, 25. bis 28. Juli, wird Musik vieler Stilrichtungen im Mittelpunkt stehen, so dass für Alt und Jung etwas dabei sein wird. Auf der Festwiese bei der Mehrzweckhalle heißt das Motto „Uffda!“, was im oberkinzigtaler Sprachgebrauch so viel bedeutet wie „Auf geht’s, wir feiern gemeinsam 150 Jahre“.