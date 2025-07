150 Jahre MGV Cäcilia Vollmaringen: Starke Männerstimmen zum Jubiläum

Unter dem augenzwinkernden Motto „Männer mag man eben“ feierte der Männergesangsverein Cäcilia Vollmaringen ein mitreißendes Scheunenkonzert auf dem Lindenhof – und das vor bis auf den letzten Platz gefüllten Reihen. In der einzigartigen Atmosphäre der liebevoll dekorierten Hofscheune begeisterten die Sänger mit einem abwechslungsreichen Programm, das von konzertanter Musik über Pop bis hin zu Austropop reichte.

Drei Blöcke – drei Outfits – ein gelungener Abend

Schon das Bühnenbild sprach Bände: Der Chor wechselte im Laufe des Abends nicht nur das Genre, sondern auch das Outfit – vom klassischen weißen Hemd mit Fliege über legere Poloshirts bis hin zur zünftigen Lederhose. Die musikalische Leitung lag in den bewährten Händen von Martina Dentler-Bachteler, die es einmal mehr verstand, den Chor mit viel Herzblut, Präzision und Humor durch das Programm zu führen.

Band verleiht Abend Tiefe

Begleitet wurde der Chor von einem kleinen, aber hochmusikalischen Ensemble: Oliver Scheider und Anika Rau am Piano, Sophie Bachteler mit einem berührenden Querflöten-Solo bei „David’s Song“, Moritz Randecker (Schlagzeug und Trompete) sowie Samuel Walz (Schlagzeug und Gitarre). Die musikalischen Beiträge der Band verliehen dem Abend Tiefe, Drive und Emotion.

Ein Programm mit Herz und Augenzwinkern

Der erste Konzertblock präsentierte klassische Chorliteratur, im zweiten folgte eine stimmungsvolle Popauswahl mit Songs wie „David’s Song“ (Solist: Michael König), „A Million Dreams“ (Solist: Benedikt Lehre) und „Seite an Seite“. Besonders heiter wurde es im dritten Block mit Austropop-Klassikern wie „I will wieder ham nach Fürstenfeld“, „Weit weit weg“ oder dem augenzwinkernden „Teddybär“. Die charmanten, teils selbstironischen Moderationen führten unterhaltsam durch den Abend – und hielten der Männerwelt mit einem Augenzwinkern den Spiegel vor. Ein Höhepunkt war das emotionale Dankeschön an Dirigentin Martina Dentler-Bachteler sowie das musikalische Team – gewürzt mit viel Applaus, Blumen und Prosecco.

Ein Publikum, das nicht genug bekommen kann

Das Publikum war von Beginn an begeistert – und das nicht nur vom Gesang. In den Pausen und nach dem Konzert wurden sommerliche Getränke und liebevoll vorbereitetes Fingerfood gereicht, das die warme Juli-Abendstimmung perfekt ergänzte. Die gute Laune war spürbar, es wurde gelacht, applaudiert, mitgesungen – und am Ende sogar Zugabe um Zugabe gefordert. Ganze drei Zugaben rundeten den Abend gebührend ab.

150 Jahre MGV – und voller Energie in die Zukunft

Mit diesem rundum gelungenen Konzert hat der MGV Cäcilia Vollmaringen nicht nur eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig und vielfältig Männerchormusik sein kann, sondern auch, dass der Verein in seinem Jubiläumsjahr musikalisch, personell und organisatorisch sehr gut aufgestellt ist.