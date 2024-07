150 Jahre Handwerkskunst: So feiert die Bäckerei Schaub in Kappel-Grafenhausen ihr Jubiläum

So feiert die Bäckerei Schaub in Kappel-Grafenhausen ihr Jubiläum

1 Mit Maximilian Schaub steht die sechste Generation in der Backstube Schaub. Foto: Rest

Tradition seit dem Jahre 1847 – das wird in der Bäckerei Schaub in Grafenhausen seit 150 Jahren aufrechterhalten. Bereits in der fünften, schon im absehbaren Übergang in die sechste Generation, wird die Bäckerei in der Hauptstraße 52 betrieben.









Die Bäckerei wurde im Jahr 1874 von Adolf Schaub gegründet, der diese später in die Hände seines Sohnes Adolf übergab. Der Familienbetrieb wurde dann in dritter Generation von Hermann Schaub weitergeführt. Vom damaligen Standort neben dem Grafenhausener Gasthaus Engel wurde im Jahr 1930 in das jetzige Anwesen in die Hauptstraße 52 umgezogen. Von dort an wurden die Backstube sowie der Verkaufsraum im Laufe der Jahre stetig modernisiert. Gleich geblieben ist immer die handwerkliche Tradition, gute Backwaren aus regionalen Produkten in Handarbeit mit entsprechender Teigführung herzustellen.