Viele Festtermine stehen an im Jahreskalender der Wehr, „und da will ich meine Feuerwehrleute nicht alleine lassen“, sagte Ungericht im Rahmen der Hauptversammlung.

So wird es bereits am 15. März einen Festakt anlässlich des Jubiläums in der Festhalle in Ebhausen geben, und Ende April ist Maibaumstellen in Wenden angesagt. Am 4. Mai ist ein Floriansgottesdienst , und Ende Mai ist Gaudi im Festzelt in Ebhausen (31. Mai), am 1. Juni dann wird ein „Tag der offenen Tür“ bei der Feuerwehr in Ebhausen geboten, und am 9. Juni ist Tag der offenen Tür in Rotfelden.

Am 5. Juli werden die Leistungsabzeichen in Ebhausen abgenommen. Ende September dann wird eine Ballermannparty geboten. Das Jubiläumsjahr ist gespickt mit weiteren Terminen – etwa Anfang Mai die Kreisfeuerwehrverbandsversammlung in Calw und dergleichen mehr.

Einsätze

In seinem Tätigkeitsbericht ging Kommandant Ungericht unter anderem auf Einsatzzahlen, Digitalfunk und die Einsatzfitness sowie den Ausbildungsstand ein. Zudem stellte er die Statistik der Ebhausener Wehr vor. Die Feuerwehr Ebhausen hatte 2024 insgesamt 28 Einsätze zu bewältigen, davon elf Brandeinsätze, darunter ein Großbrand und vier Mittelbrände. Zudem wurden acht Hilfeleistungseinsätze gemeistert.

Fast 50 Jahre in der Gesamtwehr Ebhausen aktiv (von links): Walter Rau (Abteilung Ebershardt), Holger Lamparth (Abteilung Ebhausen), Siegfried Volz (Abteilung Wenden) und Bürgermeister Schuler. Foto: Angela Baum

Zwei Mal rückte die Feuerwehr zu zwei Einsätzen aus, bei welchen Umweltgefahren beseitigt werden mussten. Es gab einen Landkreisalarm sowie sechs Sicherheitswachen. Bei ihren Einsätzen konnten die Feuerwehrleute zwei Personen retten. „Durch unser schnelles und beherztes Eingreifen konnte Gefahr für Leib und Leben abgewendet werden“, erklärte Kommandant Ungericht. Zudem schütze die Feuerwehr beim Löschen von Bränden immer auch bedeutende Sachwerte.

Aufgaben und Anschaffungen

Die Aufgaben der Feuerwehr sind umfangreich, wie der Kommandant darlegte – Einsatzplanungen, Übungen und die Zusammenarbeit aller an der Gefahren-Abwehr- Beteiligten gehören ebenfalls dazu, genauso wie die Sicherstellung der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen. Ziel: Ein flächendeckendes und effizientes Hilfeleistungssystem. Dies spiegelt sich etwa beim Bau von Rettungswachen, Feuerwehrhäusern oder der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, hierfür sind aber auch die Kommunen verantwortlich.

Der Digitalfunk

Eine ganz besonders wichtige Aufgabe der Wehren ist es nicht zuletzt, die Kommunikation und Alarmierung der Feuerwehren und des Rettungsdienstes sicherzustellen und mitzugestalten – sei es durch integrierte Leitstellen oder durch Informations- und Kommunikationseinheiten-Systeme. Hierzu gehöre auch der Digitalfunk, betonte Ungericht. „Nach meiner Auffassung ist hier aber von der so viel geforderten und gepriesenen Nachhaltigkeit nichts zu spüren.“ Etwa, da Fahrzeuge umbenannt werden, da der Funkrufnamen- und OPTA-Plan von Baden-Württemberg dies so vorsieht. „Hier beginnt eine Neverending Story – für die Feuerwehren ein unnötiger Zeitaufwand, auf den wir wirklich verzichten können.“

Man habe gemeinsam mit dem Landratsamt bislang insgesamt mindestens 30 Stunden investiert, dass das Mehrzweckfahrzeug MZF funktechnisch auf dem aktuellen Stand ist. „Wenn ich das als Beispiel für die Zukunft der Feuerwehren nehme, sehe ich schwarz“, so der Kommandant. Zudem seien Hauptamtliche oftmals nach 16 Uhr nicht mehr erreichbar. Viele Aufgaben seien allerdings ehrenamtlich nicht mehr zu schaffen, „hier müssen dringend Änderungen und Reformen her.“ Abgesehen davon sei der Digitalfunk aber technisch ein absoluter Renner.

Ausbildung

Damit die Feuerwehrangehörigen für den Ernstfall fit sind, wurden 112 Ausbildungen durchgeführt – dazu kommen viele Sonderübungen zur Vorbereitung der Leistungsabzeichen in Silber und Bronze.

Die Wehr helfe in Not geratenen Menschen, zudem würden Tiere gerettet und Sachwerte geschützt. „Dies leisten nur die Rettungsorganisationen, dazu zählt auch die Feuerwehr Ebhausen.“

Statistik

137 Einsatzkräfte gehören der Feuerwehr Ebhausen an, davon sind 21 Frauen. 42 Mitglieder haben den Führerschein der Klasse CE. 79 sind Atemschutzgeräteträger, 18 sind Gruppenführer und neun sind Zugführer. Zwei Feuerwehrler sind Verbandsführer. Der Jugendfeuerwehr gehören zur Zeit 31 Jugendliche an.

Ehrungen und Beförderungen

Das Ehrenamt bei der Feuerwehr als Lebensaufgabe zu sehen, hätten die Geehrten erkannt, betonte Gesamtkommandant Hans Hermann Ungericht. Die Feuerwehrmänner und auch eine Feuerwehrfrau hätten sich die ehrenamtliche Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Ebhausen als ureigenstes Ziel und Aufgabe gesetzt. André Weiß als stellvertretender Kreisbrandmeister sowie Markus Fritsch als Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Calw nahmen die Ehrungen vor. Zudem wurden Andreas Ungericht zum Brandmeister und Timo Bäuerle zum Löschmeister befördert.

Matthias Klinnert, Anke Holzäpfel und Jörg Marquardt (alle wurden für 15 Jahre Feuerwehrdienst mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet)

Beförderungen

Andreas Ungericht (zum Brandmeister) und Timo Bäuerle (zum Löschmeister)