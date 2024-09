150 Jahre Feuerwehr in Bitz: Das eigene Leben aufs Spiel gesetzt

150 Jahre Feuerwehr in Bitz

11 150 Jahre ist die Feuerwehr in Bitz alt. Die Fahrzeuge haben sich in dieser Zeit verändert. Das dokumentierte eine Fahrzeugschau zum Jubiläum. Foto: Schweizer

Die Feuerwehr Bitz feierte am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Dem Festakt folgte ein Blaulicht-Tag und der Tag der offenen Tür mit Übungen der Aktiven und Jugendfeuerwehr. Die Besucher überzeugten sich von der Schlagkraft der Truppe.









Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten war der Festakt, umrahmt von der Musikkapelle Bitz unter der Leitung von Ramona König im voll besetzten Gerätehaus. Kommandant Holger Sielski hieß zahlreiche Ehrengäste, Gemeinderäte, Vereinsvertreter und die Kommandos benachbarten Feuerwehren willkommen. Er verwies auf die ausgestellte Fahrzeugtechnik im Zelt, die von Handwagen bis zu modernen Fahrzeugen reichte. Der Beginn sei einst in normalen Klamotten gewesen, Baumwollanzüge und erste Einsatzkleidung, vergleichbar mit dem blauen Anton, folgten. Innenangriffe, so Holger Sielski, seien damals nicht möglich gewesen. In den 1970er-Jahren gab es den ersten Atemschutz. Die Alarmierungen seien damals mit Hirtenglocken erfolgt. Sirenen kamen dann, heute wieder aktuell, dann Meldeempfänger analog und digital, abgelöst von der modernen Handynachricht.