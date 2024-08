Bereits im Januar hat die Binsdorfer Abteilung mit einem Festakt das 150. Jubiläum ihrer Gründung am 12. Januar 1874 gefeiert. Für das Wochenende 20. und 21. September steht aus demselben Anlass nun ein Feuerwehrfest auf dem Plan.

Los geht es am Freitag, 20. September, im kleinen Rahmen: Ab 17 Uhr ist ein Handwerkervesper geplant.

Den eigentlichen Startschuss geben am Samstag, 21. September, die Böllerschützen des Schützenvereins Geislingen um 14 Uhr. Um 14.15 Uhr gibt es eine Aufführung der Kita Regenbogen.

Feuer vernichtete 1904 große Teile des Orts

Um 15 Uhr beginnt eine Schauübung um das Schulhaus. Als Szenario hat die Abteilung um Kommandant Andreas Bonaus den Stadtbrand gewählt, der am 17. September 1904 in Binsdorf ausbrach und große Teile des Orts verwüstete. Die Abteilung will zeigen, wie ein solcher Brand heutzutage ablaufen würde.

Anschließend unterhält die Stadtkapelle Binsdorf im Festzelt bei der Feuer rund ums Rathaus. Ab 20 Uhr spielt die Partyband Nachtsound.