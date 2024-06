150 Jahre evangelische Stadtkirche Schramberg: Auch die Probleme werden beim Jubiläum nicht unter den Tisch gekehrt

1 Zahlreiche Gäste feierten das Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen der evangelischen Stadtkirche in Schramberg. Foto: Kiolbassa

Bei strahlendem Sonnenschein feierten zahlreiche Gäste das 150-Jahres-Jubiläum der evangelischen Stadtkirche in Schramberg mit einem Festvortrag zur Historie der Kirche und einem Premierenkonzert des Trios „Dreiwind“.









In ihrer Begrüßungsrede erzählte Pfarrerin Martina Schlagenhauf von der kleinen Gruppe mutiger und zielstrebiger Menschen, denen es zu verdanken sei, dass die evangelische Stadtkirche in Schramberg am 9. Februar 1874 eingeweiht werden konnte. Das Herzensprojekt „eigene Kirche“ hatte die mutigen Visionäre auf ihrem anstrengenden Weg voran getrieben.