150 Jahre CVJM Lörrach: Der CVJM will den Schülern ein Basketballherz einsetzen

Der CVJM Lörrach feiert sein 150-jähriges Bestehen, was in Lörrach mit vielen Aktionen erlebbar wird, unter anderem mit einem Basketball-Turnier am Senser Platz. Denn am spürbarsten ist das Engagement des CVJM Lörrach dank seiner Basketballabteilung. Und die feiert selbst 70-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1956 hat sie sich stets weiterentwickelt und zählt heute zu den zwanzig mitgliederstärksten Basketballvereinen Deutschlands.

Stattliche 24 Teams für Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder aller Altersgruppen sowie Senioren treffen sich regelmäßig zum Training. Die jüngsten Spieler sind sieben, die ältesten mehr als 70 Jahre alt. Mehr als 40 Trainer engagieren sich ehrenamtlich, um ihnen technische Fertigkeiten wie Dribbeln, Passen oder Korbwurf zu vermitteln, aber auch Teamgeist und Fairplay. Sogar eine Rollstuhlgruppe gibt es, die auch Menschen ohne Gehbehinderung offensteht. Dank Sponsoren konnte der Verein zehn spezielle Basketball-Rollstühle hierfür anschaffen.

Siegfried Burkart, Vorsitzender des CVJM Lörrach, betont: „Ich freue mich, dass sich viele junge Menschen für den Sport begeistern lassen und lernen, sozial miteinander umzugehen. Als Mannschaftssportart ist Basketball geeignet, den Kindern Werte fürs Leben mitzugeben. Das ist uns wichtig.“

Christliche Wurzeln sind im Training spürbar

Die christlichen Wurzeln des Vereins sind auch im Trainingsalltag der CVJM Basketballabteilung spürbar. Den Trainern steht es frei, das Training mit einer Kurzandacht zu beginnen – den Spielern steht es frei, daran teilzunehmen oder nicht. Im Vordergrund stehen aber die Arbeit am Ball, das Erlernen von Spieltaktik und -technik und natürlich der Spaß am Spiel. Mitmachen kann jede und jeder mit Leidenschaft für den Sport, ganz ungeachtet der Glaubensrichtung.

Leistungsorientierte Spieler sind in der „Academy“ am richtigen Ort, die samstagvormittags mit John Gilliland trainiert. Er ist amerikanischer Basketballer und arbeitet im Rahmen der Partnerschaft, die zwischen der missionarischen Vereinigung News Release Basketball und dem CVJM Lörrach seit mehr als 20 Jahren besteht, für den Verein.

John Gilliland, eine FSJ-Kraft und drei Mütter stemmen die erfolgreiche Nachwuchsarbeit: Über die „Grundschulliga“ erteilt der Verein allen Lörracher Viertklässlern Basketballunterricht. Jede Woche kommen die Trainer hierzu in eine der regulären Sportstunden. Das 2017 eingeführte Programm läuft inzwischen an allen neun Grundschulen der Stadt, so dass aktuell 367 Kinder davon profitieren.

Basketballunterricht für die Lörracher Grundschüler

Die sportliche Leitung des Basketballvereins ruht auf den Schultern von Christian Roos, dessen ganzes Herzblut im Basketball steckt. Der Verein ist für ihn wie eine zweite Familie. Christian Roos fasziniert am Training, dass die Teenager ihn akzeptieren und ihm vertrauen.

In der Mannschaft ist er für Athletik und mentales Training zuständig, also die Einstimmung des Teams unmittelbar vor einem Spiel. Dazu ist er viel unterwegs, vom Jugendbasketballturnier in Wien zu den YMCA-Jugendmeisterschaften in Helsinki. Oder mit der U14, die Badischer Meister wurde, nach Heidelberg, um auf Landesebene zu spielen. Drei Teams des Vereins – Herren 1, U18 männlich 1 und U16 männlich 1 – spielen bereits auf Oberliganiveau.

Ein zentrales Element im CVJM Basketball sind die Feriencamps. Seit einigen Jahren gibt es dreitägige Camps in den Oster- und Herbstferien, zentral ist jedoch das längere Sommercamp mit Beteiligung von News Release Basketball, dessen Spieler mit den Camp-Teilnehmenden ihr Basketball-Können und ihren christlichen Glauben teilen. Auch bei den Camps gilt: Alle dürfen, niemand muss mitmachen.

Als Eisenbahner weiß Christian Roos zugleich auch, dass man Reisende nicht aufhalten kann. Viele der Jugendlichen verlassen Lörrach irgendwann. Sein Ziel ist daher, „ihnen ein Basketballherz einzusetzen. Egal, wo sie hingehen – Hauptsache, sie spielen weiter Basketball.“