150 Jahre CVJM Lörrach: Der CVJM will den Schülern ein Basketballherz einsetzen

Der Basketballverein des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) Lörrach feiert ein doppeltes Jubiläum.
Der CVJM Lörrach feiert sein 150-jähriges Bestehen, was in Lörrach mit vielen Aktionen erlebbar wird, unter anderem mit einem Basketball-Turnier am Senser Platz. Denn am spürbarsten ist das Engagement des CVJM Lörrach dank seiner Basketballabteilung. Und die feiert selbst 70-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1956 hat sie sich stets weiterentwickelt und zählt heute zu den zwanzig mitgliederstärksten Basketballvereinen Deutschlands.