150-jähriges Jubiläum in Blumberg: Die Altkatholische Gemeinde hat Grund zum feiern

1 Anschnitt der Geburtstagstorte mit Angela Berlis (von links), Bürgermeister Markus Keller, Rainer Happle vom Pfarrgemeinderat, Pfarrer Stefan Hesse und Pfarrer Guido Palazzari. Foto: Susanne Freitag

Vor 150 Jahren wurde die Altkatholische Gemeinde in Blumberg gegründet. Zum Jubiläum gab es ein Fest-Gottesdienst und viele Grußworte – die Stadt Blumberg gratulierte mit einer Torte.









Am Samstagnachmittag wurde in Kommingen ein runder Geburtstag gefeiert. Dies war das 150. Jubiläum der Altkatholischen Gemeinde Kommingen-Nordhalden-Uttenhofen. Zu Beginn der Feierlichkeiten gab es einen Festgottesdienst in der St. Johannes-Kirche in Kommingen. Hierzu luden die beiden altkatholischen Pfarrer Stefan Hesse sowie Guido Palazzari die Bevölkerung ein. Als Ehrengast war Angela Berlis ebenfalls eingeladen, die die Festpredigt hielt. Auch am Gottesdienst anwesend war Bürgermeister Markus Keller.