150. Geburtstag: Feuerwehr Hubertshofen feiert mit großem Programm

Das ganze Dorf freut sich bei der Feier zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr über ein unterhaltsames Programm.
Pünktlich am Samstag um 16 Uhr startete die Feuerwehrabteilung mit der „Gaudi-Olympiade“ ins Festwochenende. Die Vorbereitungen für die Feier zum 150-jährigen Bestehen waren minutiös. Nur mit einem hatte man nicht gerechnet – einem Feuerwehreinsatz. Am Donnerstag wurde man zu einem Waldbrand gerufen, am Freitag standen mehrere Stunden Nachlöscharbeiten an. Trotzdem konnte der Zeitplan eingehalten werden.