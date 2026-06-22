150. Geburtstag: Feuerwehr Hubertshofen feiert mit großem Programm

Das ganze Dorf freut sich bei der Feier zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr über ein unterhaltsames Programm.

Pünktlich am Samstag um 16 Uhr startete die Feuerwehrabteilung mit der „Gaudi-Olympiade“ ins Festwochenende. Die Vorbereitungen für die Feier zum 150-jährigen Bestehen waren minutiös. Nur mit einem hatte man nicht gerechnet – einem Feuerwehreinsatz. Am Donnerstag wurde man zu einem Waldbrand gerufen, am Freitag standen mehrere Stunden Nachlöscharbeiten an. Trotzdem konnte der Zeitplan eingehalten werden.

Für die „Gaudi-Olympiade“ hatte Georg Tritschler einen Parcours mit neun Stationen ausgetüftelt, an denen verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben zu erfüllen waren. Unter anderem musste man mit einem Schlauchwurf kegeln, einen Wagen ziehen, einen Kollegen mit einer Schubkarre schieben oder zuletzt in möglichst kurzer Zeit eine vollständige Feuerwehrmontur anziehen.

Die letzte Prüfung war dann ausschlaggebend dafür, dass die Abteilung Grüningen/Goldgruppe DS sich den Sieg hauchdünn vor dem Ortschaftsrat Hubertshofen holte. Als Preise winkten Gutscheine eines örtlichen Getränkehandels. Ein Schätzspiel auf der Bühne sorgte dafür, dass sich die punktgleichen „Badmili-Hexer“ vor die Feuerwehr Donaueschingen auf Platz drei schoben.

Public Viewing kurzfristig organisiert

Abteilungskommandant Florian Schneider und Kommandant Gerd Wimmer begrüßten die Festgäste. Eine große Herausforderung war der folgende Bieranstich, was sicher nicht an Ortsvorsteher David Preis lag. Doch dann floss der Gerstensaft und das Fest war offiziell eröffnet.

Neben guter musikalischer Unterhaltung konnten Interessierte zu später Stunde das spannende Länderspiel gegen die Elfenbeinküste in einem Public Viewing miterleben. Im letzten Moment hatten die Organisatoren die Weichen dazu gestellt und dies auch in den sozialen Medien publiziert. So gab es für jeden etwas.

Historische Spitzen und Fahrzeuge

Historische Spritzen ab 1871 (Grüningen) und historische Feuerwehrfahrzeuge aus Bräunlingen, Wolterdingen und Donaueschingen konnten die Gäste am Sonntagmorgen ab 10 Uhr bewundern. Die Stars der Ausstellung waren sicher das Magirus-Fahrzeug, das Donaueschingen 1924 als erstes Feuerwehrauto in Dienst gestellt hatte, das erste Bräunlinger Fahrzeug mit Wassertank von 1950, aber sicher auch der Unimog aus Waldhausen, mit über 60 Jahren das älteste noch im aktiven Dienst befindliche Fahrzeug im Kreis.

Für eine halbe Stunde war der Platz leer gefegt, als ein starker Gewitterregen einsetzte, dafür konnte man im großen Festzelt das Mittagessen genießen. Jetzt sei es wohl schwierig, das Zelt leer zu spielen, war der ironische Kommentar der „Habseck-Musikanten“. Danach verlagerte sich das Fest bei 30 Grad im Schatten wieder nach draußen, während in der Bar das Hammelstechen der Jugendfeuerwehr stattfand. Mit einer Lanze in der Hand und einem Eimer über dem Kopf galt es, die Mitte einer großen Zielscheibe blind zu treffen. Als einziger traf Ortsvorsteher David Preis die magische 10 und erhielt einen Europapark-Gutschein.

Kollegen aus Wolterdingen standen bereit

Wer sich fragte, wie es mit der Einsatzbereitschaft funktionierte, weil auf dem Fest alle Feuerwehrkollegen eingespannt waren, den konnte man beruhigen. Alles war bestens organisiert. Für den Ernstfall standen die Kollegen aus Wolterdingen das ganze Wochenende auf Abruf.

Der Festausschuss

Mitglieder

Um einen reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum zu gewährleisten, hat die Feuerwehr-Abteilung Hubertshofen im Vorfeld einen zehnköpfigen Festausschuss gebildet. Er besteht neben Abteilungskommandant Florian Schneider aus Simon Fesenmeyer, Lothar Grimm, Stefan Hörmann, Michael Knöpfle, Andreas Schmid, Florian Troll, Markus Troll, Andreas Wiehl und Marvin Winterhalder.