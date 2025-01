1 Vor der Michaelskirche in der Oberndorfer Oberstadt treffen sich die Menschen seit Februar 2022 zum Friedensgebet. Foto: Henschel

Der Überfall auf die Ukraine war Auslöser. Jetzt führt das Friedensgebet seit fast drei Jahren Woche für Woche Menschen zusammen.









Link kopiert



150 Friedensgebete – und der Krieg in der Ukraine dauert an. Seit sich die Gruppe erstmals vor der Michaelskirche in der Oberndorfer Oberstadt traf, sind mehr als 1000 Tage vergangen. Tage, in denen Tod und Zerstörung Leid über Menschen brachte. Nicht nur in der Ukraine.