1 Im Beisein der Gemeinderäte Dieter Kirschbaum (von links), Carola Richter und Julian Siefert sowie zahlreiche spielender Kinder nahm Bürgermeister Matthias Gutbrod (Mitte mit Sparschwein), die Spende der Sparkasse Offenburg/Ortenau entgegen. Foto: Köhler

Die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau hat ihre Spende für das neue Kippenheimer Bürgerhaus an die Gemeinde übergeben. Mit 150 000 Euro fördert die Stiftung das Projekt. Bürgermeister Gutbrod zog ein erstes positives Zwischenfazit.









Bürgermeister Mathias Gutbrod nutzte den Besuch von Jürgen Reizinger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Offenburg/Ortenau, Bereichsdirektor Klaus Bühler und Dennis Elli, stellvertretender Leiter der Kippenheimer Sparkasse, um ihnen das neue Gebäude am Ortseingang ausführlich vorzustellen. Der Rathauschef bedankte sich im Namen der Gemeinde für die Förderung.

Sparschwein ersetzt den Spendenscheck

Auf einen großen Spendenscheck verzichteten die Sparkassenvertreter, stattdessen übergaben sie Gutbrod ein symbolisches Sparschwein, auch wenn dort „die 150 000 Euro nicht hineinpassen“, so Reizinger mit Humor. „Große Projekte erfordern große Spenden“, sagte er weiter, „wir kommen gerne nach Kippenheim“. Die Spende für das Bürgerhaus stelle aus seiner Sicht darüber hinaus ein „klares Bekenntnis“ zum Sparkassen-Standort in der Kippenheimer Poststraße dar.

„Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt unterstützen konnten“, so Reizinger weiter. Das neue Bürgerhaus, das auch als Ort der Begegnung dienen soll, sei ein „großer Gewinn“ für die Region und die Kippenheimer und das „neue Herzstück“ der Gemeinde. Besonders vom angrenzenden Spielplatz, an dem auch am Mittwochnachmittag wieder Kinder tobten, zeigte er sich überzeugt.

Bürgermeister Gutbrod hob noch einmal hervor, dass das Bürgerhaus mit sieben Millionen Euro das bisher größte Projekt der Gemeinde war. Ende März konnte er es rund sechs Jahre nach den ersten Planungen endlich eröffnen.

Bislang gab es viel positives Feedback

Die bisherigen Nutzer, unter anderem der Musikverein, hätten ihm bislang nur positive Rückmeldungen gegeben. Auch mit der Einweihungsfeier selbst, die über den offiziellen Teil hinaus bis in die Abendstunden dauerte, sei der Rathauschef sehr zufrieden gewesen. Eine Besichtigung des Bürgerhauses bietet die VHS Kippenheim am Freitag, 21. April, von 14 bis 15 Uhr an.