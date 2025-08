Horb soll eine neue Sporthalle bekommen. Darüber ist sich der Gemeinderat schon lange einig, da die Stadionhallen, die aus den 1970-Jahren stammen, marode sind und sich eine Sanierung nicht lohnt.

Nun einigte sich das Gremium bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause auf Rahmenbedingungen für den Neubau der neu zu bauenden Dreifeldsporthalle, die auf dem städtischen Grundstück des ehemaligen Leuco-Areals entstehen soll und für die man Gesamtkosten von rund 15 Millionen Euro schätzt.

Kein „Kulturteil“

Die Arbeitsgruppe – bestehend aus Vertretern der Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung – hat in zwei Sitzungen im Mai und Juni die Punkte diskutiert und schlägt folgende Rahmenbedingungen zum Beschluss vor: Grundsätzlich soll keine Versammlungsstätte/Veranstaltungshalle als Ersatz der Hohenberghalle geplant werden, doch in der neuen Halle soll es eine Tribüne für 200 Besucher geben. Zudem soll in der Planung ein angemessenes Foyer für Sportveranstaltungen mit kleiner Küche berücksichtigt werden.

Die Dreifeldhalle wird nach DIN-Norm mit den Maßen 27 Mal 45 Meter geplant und eine 100-Meter-Bahn mit angeschlossener Weitsprunganlage ist mit in die Planung aufzunehmen, jedoch nur nach Bedarf zu realisieren, wenn das Stadion verlegt wird. Ein Kleinspielfeld ist dagegen nicht vorgesehen.

Weiter merkten die Verantwortlichen an, dass kein Ideenteil für eine Kulturhalle im Wettbewerb integriert wird.

Vier Sachpreisrichter

„Der ehemalige Antrag der FD/FW bezüglich einer Kulturhalle wurde zurückgezogen. Dennoch ist möglichst effizient mit dem Grundstück umzugehen. Die Dreifeldsporthalle ist so weit wie möglich westlich anzuordnen, damit das Restgrundstück noch für weitere Bebauungen nutzbar bleibt“, war in der Tischvorlage zu lesen.

„Ein bereits erstelltes Raumprogramm, dass sich aus den Anforderungen der DIN und den genannten Festlegungen ergibt, ist wichtiger Bestandteil des Wettbewerbs“, machte Oberbürgermeister Peter Rosenberger deutlich. Als Teilnahmeberechtigte für diesen Wettbewerb wendet man sich an Teams aus Architekten und Freianlagenplanern und die Wettbewerbsbegleitung empfiehlt eine Teilnehmeranzahl von 20 Büros. Es wird empfohlen, davon fünf Teilnehmer im Vorfeld zu setzen, die ausreichende Erfahrungen im Sporthallenbau haben.

Vier Sachpreisrichter aus dem Gemeinderat, ein Sachpreisrichter aus dem Jugendgemeinderat und zwei Sachpreisrichter aus der Verwaltung (OB/BM) sollen später gemeinsam mit neun Fachpreisrichtern, also Architekten oder ähnliche Experten, die für ihre Arbeit im Preisgericht Geld bekommen, über die eingereichten Vorschläge abstimmen.

20 Vorschläge zu erwarten

Rosenberger betonte abschließend, dass man so eine Halle nicht alle Tage baut. Deshalb auch die Ausschreibung eines Wettbewerbs, der zwar nach Abzug aller Ausgaben, die man sowieso aufbringen müsste, hochgerechnet 140 000 Euro kosten wird, dafür aber 20 Vorschläge generiert, aus denen man auswählen könnte.

Gemeinderat Wolf Hoffmann (OGL) dankte für die rasche Bearbeitung und empfahl, dass man der Öffentlichkeit mitteilt, dass man nun einen großen Schritt in Richtung Hallenneubau gemacht habe.

Auch wenn das Preisgericht voraussichtlich erst im Februar 2026 tagen wird und der Neubau, auch aus haushaltstechnischen Gründen, nicht so schnell wie eigentlich notwendig und gewünscht, realisiert werden kann.

Anton Ade (FD/FW) befürwortet wie auch alle anderen Fraktionssprecher, dass man hier in Bildung und Schulsport investiert und der Gemeinderat votierte einstimmig für den vorgesehenen Wettbewerb.