Polizei kündigt Großkontrolle von Motorradfahrern im Kreis Freudenstadt an

1 349 Unfälle, bei welchen Motorradfahrer beteiligt waren, seien allein im Jahr 2021 passiert, teilt die Polizei mit. (Symbolbild) Foto: © Jag_cz/Fotolia.com

Kreis Freudenstadt - Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim würde sich eine Vielzahl an landschaftlich reizvoller und anspruchsvoller Motorradstrecken befinden, heißt es in der Pressemitteilung zur Aktion. Weil dort sehr viele Verkehrsunfälle passieren, sei diese Großkontrolle begründet. Allein im Jahr 2021 seien es 349 Motorradunfälle gewesen, wobei bei zehn Fällen ein Mensch in Folge verstarb.