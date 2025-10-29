15 Jahre „Dance Surprise“: Tänzer begeistern in Mahlberg mit „zeitlosen Schritten“

Mit einer eindrucksvollen Darbietung feierte die Mahlberger Gruppe „Dance Surprise“ ihr 15-jähriges Bestehen in der voll besetzten Stadthalle.
Unter dem Motto „Timeless Moves – Zeitlose Schritte, endlose Freiheit“ feierte die Mahlberger Tanzgruppe „Dance Surprise“ ihr 15-jähriges Bestehen und verwandelte die ausverkaufte Festhalle zum siebten Mal in ein Meer aus Musik, Bewegung und Emotionen. Von den 1970er-Jahren bis in die Gegenwart spannte sich der tänzerische Bogen, begleitet von legendären Hits und modernen Klängen, die das Publikum von der ersten Minute an mitrissen. Bereits beim Betreten der Halle war klar: Hier steckt Herzblut, Leidenschaft, Kreativität und ein starkes Gemeinschaftsgefühl dahinter.