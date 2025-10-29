15 Jahre „Dance Surprise“: Tänzer begeistern in Mahlberg mit „zeitlosen Schritten“

Unter dem Motto „Timeless Moves – Zeitlose Schritte, endlose Freiheit“ feierte die Mahlberger Tanzgruppe „Dance Surprise“ ihr 15-jähriges Bestehen und verwandelte die ausverkaufte Festhalle zum siebten Mal in ein Meer aus Musik, Bewegung und Emotionen. Von den 1970er-Jahren bis in die Gegenwart spannte sich der tänzerische Bogen, begleitet von legendären Hits und modernen Klängen, die das Publikum von der ersten Minute an mitrissen. Bereits beim Betreten der Halle war klar: Hier steckt Herzblut, Leidenschaft, Kreativität und ein starkes Gemeinschaftsgefühl dahinter.

Vorsitzende erinnerte an die Anfänge Die Vorsitzende Ella Brinster begrüßte das Publikum sowie das anwesende Gründungsmitglied Veronique Reynaert, die an die Anfänge der Tanzgruppe erinnerte. „Zunächst beim TV Kippenheimweiler zu Hause, haben wir schließlich in Mahlberg unsere Heimat gefunden und sind eigenständig geworden“, erzählte Brinster sichtlich stolz. Einen stimmungsvollen Auftakt boten alle sieben Trainerinnen gemeinsam, die den Showabend musikalisch auf der Bühne eröffneten – nicht nur für Brinster ein Gänsehautmoment, der die Bedeutung des Tanzes eindrucksvoll unterstrich. „Tanz ist zeitlos. Er berührt und verbindet. Er ist die verborgene Sprache der Seele“, so Brinster in ihrer Ansprache. Insgesamt 80 aktive Tänzerinnen und Tänzer im Alter ab vier Jahren standen an diesem Abend auf der Bühne. Wochenlange Zusatztrainings in der Halle und auf der Bühne lagen hinter ihnen – mit Schweiß, Tränen, aber auch viel Lachen. „Unsere Jungs und Mädels waren voller Vorfreude – und wir Trainerinnen konnten es kaum erwarten, dem Publikum zu zeigen, was in uns steckt“, berichtete Brinster berührt.

Auch die jüngsten Mitglieder der Tanzgruppe durften auf der Bühne zeigen, was sie können. Foto: Decoux

Das Publikum dankte es mit tosendem Applaus. Alles passte perfekt zusammen – von den aufwendigen Choreographien über die stimmigen Outfits und das Make-up bis hin zur Ton- und Lichttechnik.

Auch abseits der Bühne zeigte sich das Team von „Dance Surprise“ ideenreich und herzlich. Ein Bauchladen mit Sekt und Bier verkürzte das Anstehen am Eingang, selbstgemachtes Popcorn sorgte für süße Genussmomente und eine engagierte Akteurin verzauberte die wartende Menge mit bunten Seifenblasen. Ein Abend voller Leidenschaft, Energie und Emotionen war ein Spiegel dessen, was „Dance Surprise“ seit 15 Jahren ausmacht: Gemeinschaft, Kreativität und die Liebe zum Tanz. „Timeless Moves“ – ein gewähltes Motto, das treffender nicht hätte sein können.