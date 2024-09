15. Geburtstag: So feierte das Hausacher Seniorenzentrum am Wochenende

So feierte das Hausacher Seniorenzentrum am Wochenende

1 Unter anderem unterhielt der Zirkus „Frankordi“ aus Leinfelden-Echterdingen Bewohner und Gäste. Foto: Petra Schmid

Die Einrichtung am Schlossberg besteht nun bereits seit 15 Jahren, der Pflegedienst Adamo seit zehn. Mit kulinarischem und musikalischem Angebot wurde am Wochenende mit den Bewohnern und deren Angehörigen gefeiert – auch ein Zirkus war zu Gast.









Strahlender Sonnenschein und ein vielseitiges Programm prägten das Geburtstagsfest am Sonntag im Hausacher Seniorenzentrum. Heimleiter Dietmar Haas, Adamo-Pflegedienstleiterin Brigitte Wolber und Organisatorin Petra Schmid waren am Schluss glücklich, wie sich alles so gut zusammenfügte.