Adventsmarkt, Flohmarkt, Vortrag oder Jahreskonzert - in der Region war am Wochenende wieder einiges los.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Seinen 90. Geburtstag feierte der Handharmonika Club Edelweiß Rohrbach mit einem Jubiläumskonzert.

„Tradition verpflichtet“ sagten sich wieder die „Taktlosen“ aus Sunthausen. Zum 18. Mal eröffneten sie mit einer „Warm-Up Party“ und einem lautstarken Guggenmusik-Treffen die Fasnetsaison auf der Baar.

Eine Erfolgsgeschichte setzt sich fort: Auch die 32. Auflage des Bad Dürrheimer Kunsthandwerkmarktes offenbarte sich als wahrer Publikumsmagnet. Käufer fanden schon fürs Weihnachtsfest interessante Geschenke.

Das Malion Quartett gab in Königsfeld eine gelungene Vorstellung. Das junge Quartett überzeugte bei den Samstagskonzerten der Geistigen Nothilfe.

Kreis Rottweil

Der erste Fasnet-Flohmarkt in der Flößerhalle Altoberndorf am Samstag war ein voller Erfolg. Veranstalter und Aussteller waren überwältigt von dem großen Andrang.

Kommt das nur in Deißlingen vor? Ein Schachtdeckelfest mitten im November bei der Narrenzunft? Natürlich lautet die Antwort: „Ja“. Die Zunft beendete so die Festivitäten zum 100. Geburtstag.

Der dreitägige Nagolder Adventsmarkt des Fördervereins Alte Seminarturnhalle war mit seinen zahlreichen Angeboten auch in der 25. Auflage ein voller Erfolg.

Der Gospelchor Voices, Hearts and Souls Balingen unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy bot seinen Zuhörern in der gut gefüllten Balinger Heilig-Geist-Kirche ein beeindruckendes Programm.

Nach Hans Kammerlander und Reinhold Messner hat der Inline-Hockey- Club (IHC) Bitz mit Thomas Huber einen weiteren weltbekannten Extremkletterer für einen Vortrag in der Festhalle verpflichtet. Der war, versteht sich, ausverkauft.

Auf seiner Deutschlandtour machte das erfolgreiche Schlagerduo "Amigos" zusammen mit Daniela Alfinito Station in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn. Im Programm folgte Hit auf Hit, dazwischen mischten sich aber auch nachdenkliche Töne.

Berührend und unterhaltsam zugleich: Prächtige Blasmusik erfreute am Samstagabend das Publikum in der voll besetzten Iflinger Halle in Oberiflingen. Dort gab die Bauernkapelle Böffingen ihr Jahreskonzert, das mit „The Music of Thomas Doss“ überschrieben war.