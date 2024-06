Warum die Grüne Liste in Seelbach mehr Kandidaten stellen darf

1 Anders als FBL, CDU und SPD haben die Grünen 15 Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert. Foto: Baublies

Wer sich den Zettel für die Seelbacher Gemeinderatswahl genau angesehen hat, dürfte sich wundern: Die Liste der Grünen besteht aus 15 Kandidaten, obwohl es im Gremium nur 14 Plätze gibt. Ein Wahlfehler? Unsere Redaktion ist der Sache auf den Grund gegangen.









Link kopiert



14 Stimmen dürfen die Seelbacher bei der Kommunalwahl am 9. Juni an die Gemeinderatskandidaten verteilen. Schließlich besteht das Gremium – ohne Bürgermeister – aus 14 Mitgliedern. Die Freie Bürgerliste, die CDU und die SPD haben entsprechend 14 Bewerber nominiert, die nun auf dem Stimmzettel stehen. Nicht so die Grünen. Die Partei stellt erstmals eine Liste für den Seelbacher Rat und hat 15 Bewerber aufgestellt. Ist das rechtmäßig? Falls nicht, müsste die Wahl verschoben und nachgeholt werden.