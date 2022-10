Märkte, Feste und mehr - das war am Wochenende in der Region los

8 Beste Stimmung herrschte im Balinger Bären bei der Südstadtarena. Foto: Beck

Bei bestem Herbstwetter gab es am vergangenen Wochenende wieder viele Feste, Märkte und andere Veranstaltungen in der Region. Eine Auswahl.















Egal ob Fest, Markt oder Feuerwehrübung: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Die Bräunlinger Kilbig war mal wieder ein Magnet für alle Generationen. Und immer wieder ist die große Gaudi das Bierfassrollen, welches in diesem Jahr das Team Feuerwehr erneut gewinnen konnte.

Voll besetzt war die Furtwanger Kulturfabrik, als Tim Becker den "Puppenvirus" unter die Zuschauer streute.

Die Chöre des Sängerkreises, verstärkt durch den eigenständigen Männerchor 1887 Villingen, feierten den 125. Geburtstag des Vereins.

Mit einem stimmungsvollen Festakt begannen am Freitagabend in der geschmackvoll dekorierten Turnhalle die Feierlichkeiten zum Jubiläumswochenende "1250 Jahre Aistaig". Am Samstagabend gingen es in die zweite Runde.

Die Kultsendung "Immer wieder Sonntag" stattete der Sulzer Stadthalle einen Besuch ab. Moderator Stefan Mross brachte im Rahmen des Südtiroler-Spezials einige bekannte Schlagergrößen mit.

Eine gelungene Premiere feierte das erste Wittershausener Herbstfest am Wochenende, getragen von den örtlichen Vereinen und Kirchengemeinden.

Wie die Sonne ließen sich die Besucher auf dem Bauernmarkt in Schiltach erst kurz vor der Mittagszeit blicken und dann wurde der Besucherandrang schnell recht lebhaft.

Rock, Pop, Punk, Reggae, Metal – am Samstag feierte die Südstadtarena in Balingen nach langer Pause wieder eine rauschende Partynacht. Die Gäste, die zwischen Bären, Alt-Balingen, Südbahnhof, Savo, Schmex und Sonnekeller rege pendelten, dankten es mit ausgelassen guter Laune. Und mit Sometimes Salvation, Leeza, Sean McGurin, Tune Circus, Covercrash und Dizzy Bee hatten sich die Wirte Bands ins Haus geholt, die es verstehen, Stimmung zu zaubern.

Moderne Landwirtschaft konnten alle, die sich dafür interessieren, am Wochenende in Winterlingen-Harthausen erleben. Familie Dietz hatte im Rahmen der "Gläsernen Produktion" und der Öko-Aktionswochen Baden-Württemberg auf ihren Ziegenhof am Ortsrand eingeladen.

Mit zahlreichen Besuchern haben die Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Thanheim am Samstagabend ihren Herbstbesen in der geschmückte Festhalle gefeiert.

Wie immer am dritten Sonntag im Oktober haben Geschäfte und Gastronomiebetriebe in der Balinger Innenstadt aufgemacht, zudem Auto- und Möbelhäuser im Gewerbegebiet auf Gehrn. Die Balinger ließen sich nicht lange bitten, denn auch die Rahmenbedingungen passten: Der "Goldene Oktober" zeigte sich von seiner besten Seite.

Seinen 100. Geburtstag hat das Onstmettinger Gasthaus "Linde" gefeiert – und Lindenwirt Norbert Maute bei dieser Gelegenheit die Landesehrennadel in Empfang genommen.

Sie ist so stark wie nie – trotz Regen! Die lange Nacht der Lichter zeigt: Horb hat was. Selbst, wenn die Stadtsilhouette mal nicht leuchtet.

Bei der Kneipennacht am Samstag gab es sechs Mal Livemusik in der ganzen Nagolder Altstadt. Die Gäste hatten ihren Spaß und die Wirtsleute ebenfalls.

Mehr als 30 Oldtimer starteten am Samstag bei der Rallye "Silva Nigra Historic" am Morgen von Heimsheim und trafen zur Mittagszeit auf dem Kurplatz in Bad Wildbad zur Mittagspause ein. Eine Parade der beeindruckenden Fahrzeuge lockte zahlreiche Schaulustige an.

Nach langer Pause hat die Haiterbacher Feuerwehr wieder eine Großübung abgehalten – bei MEVA im Gewerbegebiet. Kommandant Volker Renz war mit dem Vorgehen seiner gut 100 Feuerwehrleute aber nicht zu 100 Prozent zufrieden.