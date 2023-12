Weihnachtsmärkte, Konzerte und Einkaufs-Aktionen standen am Wochenende in der Region auf dem Programm. Hier gibt's den Überblick.

Viele zog es am Wochenende wieder zu den Events in der Region. Was geboten war? Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ein Magnet war wieder einmal der Furtwanger Christkindlmarkt. Vor allem musikalisch und kulinarisch war einiges geboten.

Lesen Sie auch

„Fasnet uff de Gass“ darf schon mal vor Weihnachten sein: Die Doppel-CD mit Neuaufnahmen der wichtigsten Gassenhauer der Villinger Fasnet ist fertig, und das Franziskaner-Konzerthaus war mit fasnächtlich angehauchten Fans ziemlich gut gefüllt, um die neue Leichtigkeit des Seins fasnächtlicher Musikalität von der einladenden Zuggesellschaft zelebriert zu bekommen.

So viele Besucher wie noch nie genossen beim diesjährigen Weihnachtsmarkt in Königsfeld sehr schönes Wetter und ein breites vorweihnachtliches Angebot. Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten sorgten für Adventsatmosphäre.

Die Gruppe „Alphornklang und Schwobablech“ und das Quartett „Himmelsklänge“ spielten auf Einladung des Liturgieteams Wilflingen in der voll besetzten St. Gallus Kirche zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen.

Zum 20. Weihnachts-Open-Air in der Bergfelder Ortsmitte kamen am Samstag zahlreiche Besucher. Der Vereinsgemeinschaft hatte die Benefiz-Veranstaltung organisiert. Der Erlös geht an die Nachsorgeklinik Tannheim.

Ein funkelndes Lichtermeer zwischen Felsen und Eyach - das war der 47. Christkindlesmarkt in Haigerloch. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag zog es viele Leute in die Stadt.

Ein Erfolg war die zweite Auflage des Frommerner Christbaummarkts.

Man hätte meinen können, der echte Stevie Wonder sei in Balingen: Bei der Stevie Wonder Story in der Stadthalle blieb keiner lange sitzen. Auch Stadthallenchef Matthias Klein tanzte vor der Bühne.

Nur Schnee hat gefehlt beim Weihnachtsmarkt des Handels- und Gewerbevereins Albstadt-Ebingen und der Stadt Albstadt am Wochenende. Aber ganz ehrlich: Keine Flocke hätte mehr Platz gehabt, um zu Boden zu fallen, so gut war die Innenstadt besucht.

Bei ihrer Dorfweihnacht haben die Pfeffinger bewiesen, dass ihre Gemeinschaft intakt ist und lebt. So war es nicht verwunderlich, dass zahlreiche Einheimische der Einladung des Ortschaftsrates und des Fördervereins des FC Pfeffingen gefolgt waren und sich vor dem Rathaus einfanden.

Bestens besucht war am Samstagnachmittag der Weihnachtsmarkt auf dem Ochsenplatz in Oberiflingen.

Ob heimische Wälder oder Motive aus anderen Kontinenten – bei ihrer Ausstellung in Klumpps Studio in Tonbach unter dem Titel „Lebensräume – Wasser Wald Wüste“ gab die Fotografin Ulrike Klumpp einen Einblick in ihre Arbeit der vergangenen 20 Jahre.

Das Weihnachtskonzert des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums in der Baiersbronner Marienkirche gestalteten die Schüler erneut als Benefizveranstaltung – diesmal zugunsten des Kinderhauses Luftikus. Über 1600 Euro kamen zusammen.

Charmant-schwäbisch, temperamentvoll-italienisch: So kennen alle Heinrich Del Core. Am Wochenende erlebten rund 900 Besucher in der Täleseehalle in Empfingen den schwäbischen Comedian.

Das erste Calwer Lichterfest konnte sich sehen lassen: Es bot neue farbenfrohe Blickwinkel, leuchtende Artistik und kulinarische Höhepunkte.

Seit mittlerweile 25 Jahren steht Klaus Birk zum Jahresende auf der Bühne der Alten Seminarturnhalle in Nagold. Sein diesjähriges Programm „Nichts bleibt, wie’s wird“ zelebrierte er teetrinkend und sitzend sowie traditionell mit umgehängten VfB-Schal vor einer großen Anhängerschar.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt im Kur- und Erlebnispark von Bad Liebenzell lockte auch dieses Jahr wieder viele Besucher an – bis spät in den Abend zum Bummeln, Genießen und einem breiten musikalischen Rahmenprogramm. Rund 50 Stände sorgten für eine schöne, vorweihnachtliche Stimmung.

Fast 50 Verkaufsstände in und vor der Festhalle in Enzklösterle sorgen für eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Vor allem bei den kleinen Besuchern kam ein ganz besonderes tierisches Gespann richtig gut an.

Auch die Bergwerkstadt Neubulach war am Wochenende in Weihnachtsmarkt-Stimmung: An mehr als 50 Ständen warteten zahlreiche Angebote auf die vielen Besucher.

Rund 360 Zuschauer besuchten die Adventsfeier des Turnvereins Ettenheim. Das Programm wurde von den Kleinsten schwungvoll eröffnet.

Eine südafrikanisch-schweizerische Band gastierte in Ettenheimmünster und spielte einen ganz eigenen Stil. Das Trio „A Million O Clock“ präsentierte dem Publikum in der Galerie Treiber ihre ganz eigene Interpretation von Jazzmusik.

Mehr als 300 Gäste sind am Samstag zum Jahreskonzert der Stadtkapelle Ettenheim in die Stadthalle gekommen. Sie genossen ein Programm fulminantes Musikprogramm quer durch die Genres.