15 000 Euro Schaden: Jugendliche brechen Autos auf

1 Zwei Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden festgenommen. Foto: Shutterstock/Arrested,Man,In,Handcuffs,With,Handcuffed,Hands,Behind,Back,In

Zwei Autos haben drei Jugendliche am Samstag in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr auf einem Parkplatz in der Ringstraße sowie in der Steinacher Straße aufgebrochen. Das berichtet die Polizei.









Link kopiert



Zwei Autos haben drei Jugendliche am Samstag in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr auf einem Parkplatz in der Ringstraße sowie in der Steinacher Straße aufgebrochen. Das berichtet die Polizei. Aus den Fahrzeugen entwendeten die mutmaßlichen Diebe demnach Fahrzeugscheine sowie einen geringer Münzgeldbetrag. In der Engelstraße verschaffte sich das Trio gewaltsam Zutritt in eine Tiefgarage. Hier wurden offenbar insgesamt 14 Autos zumeist durch Einschlagen der Seitenscheibe aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Jugendlichen bei mindestens einem Auto sowie an drei Motorroller versucht haben, die Fahrzeuge kurzzuschließen. Aus einem Fahrradabstellraum der Tiefgarage sollen sie zwei Pedelec an sich genommen haben. Beide Fahrräder wurden im Anschluss im Bereich des Fußweges zwischen der Seilerstraße und der Sägerstraße und auf einem Parkplatz in der Gerbergasse aufgefunden. Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren in unmittelbarer Nähe an und nahm sie vorläufig fest . Dem dritten, bislang unbekannten Verdächtigen, gelang es zu flüchten. Der 16-Jährige verletzte sich offenbar bei der Tatausführung an der Hand. Der angerichtete Schaden wird auf insgesamt etwa 15 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach dauern an.