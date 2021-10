1 Die Zahl der positiven Corona-Tests im Kreis Freudenstadt steigt wieder. Foto: H_Ko_Stock-Adobe.com

Kreis Freudenstadt - In den Kliniken des Landkreises Freudenstadt werden derzeit zwei Corona-Patienten behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit.

Die andere Person befinde sich auf der Isolierstation. Dort würden auch Patienten behandelt, die vor oder während ihres Krankenhausaufenthalts positiv auf Covid-19 getestet werden, aber nicht zwingend an Corona-Symptomen litten, sondern auch wegen einer anderen Erkrankung stationär behandelt werden müssten. "Die Situation im Krankenhaus Freudenstadt bleibt also weiterhin entspannt", so das Landratsamt.

Die Impfquote im Kreis liege über dem Landesdurchschnitt Stand 29. September waren 65,4 Prozent der Kreisbevölkerung zum ersten und 63,5 Prozent zum zweiten Mal geimpft. Der Landesschnitt liege hier bei 63,1 und 60,5 Prozent.

Inzidenz liegt bei 118,3

Von Freitag bis Donnerstag, 24. bis 30. September, wurden dem Landratsamt Freudenstadt 144 neue Ansteckungen gemeldet. Die betroffenen Personen wohnen in Alpirsbach (drei), Baiersbronn (drei), Dornstetten (41), Empfingen (drei), Freudenstadt (38), Horb (26), Loßburg (acht), Pfalzgrafenweiler (zwölf), Schopfloch (eins), Seewald (fünf) und Waldachtal (vier) wohnhaft.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich damit nachweislich 6260 Einwohner des Kreises infiziert. 5840 (plus 89) davon gelten als genesen, 256 (plus 55) Fälle sind derzeit aktiv. 164 Frauen und Männer sind an oder mit Corona gestorben. Die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis betrug laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag 118,3.