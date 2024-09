Bei einem Unfall am Dienstagabend in Dunningen ist eine Frau verletzt worden.

Eine 56-jährige VW Tiguan-Fahrerin war nach Angaben der Polizei gegen 22.30 Uhr auf der Straße "Stampfe" in Richtung Dunningen unterwegs. Kurz nach der Brücke, Bundestraße 462, stieß sie auf der Einmündung zum Stampfeweg mit einem vorfahrtsberechtigten Ford KA einer 19-Jährigen zusammen. Dabei erlitt die junge Frau leichte Verletzungen.

An dem beschädigten VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf etwa 4000 Euro.