Insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmorgen in Dunningen passiert ist.

Am Montag gegen 6 Uhr war ein 69-jähriger Fahrer eines Opel Insignia auf der Emil-Maier-Straße in Dunningen unterwegs. Laut Polizeiangaben prallte er aus Unachtsamkeit gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Milchtankwagen zusammen.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Opel, an dem ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe am Milchtankwagen wird von der Polizei auf etwa 4000 Euro geschätzt.