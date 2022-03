3 Ganz zum Schluss kamen noch die Owinger Grundschüler (Außenstelle der Wiesentalschule) vorbei und gaben ihre Päckchen ab. Foto: Sauter

Endlich geschafft!!! Als Max Sauter gestern mit dem Gabelstapler die letzten Hilfspakete auf den Lastwagen lud, war ihm die Erleichterung anzusehen. Die Welle an Hilfsbereitschaft, die diese Woche über ihn und das Trillfinger Familienunternehmen Sauter Transporte hereinbrach, hätte er sich nicht vorstellen können.















Link kopiert

Haigerloch - Obwohl die vom evangelischen Pfarrer Oliver Saia gemeinsam mit dem Fuhrunternehmen organisierte Hilfsaktion zu Gunsten der kriegsgeschundenen Menschen in der Ukraine praktisch über Nacht aus dem Boden gestampft wurde, stieß sie in kürzester Zeit auf unfassbare Resonanz.

Newsblog zur Ukraine

Über die Facebook-Seite der Firma war mittels einer "Einkaufsliste" veröffentlich worden, was in der Ukraine am dringendsten gebraucht wird: nämlich Dinge des täglichen Bedarfs wie Zahnpasta, Duschgel, Babynahrung aber auch Nudeln, Reis, Zucker, Wurst- und Fleischkonserven. Auf keinen Fall jedoch Medikamente oder Spielsachen. Das alles musste robust verpackt sein.

Aufruf wird binnen kürzester Zeit zum Selbstläufer

Die Spontan-Aktion entwickelte innerhalb weniger Tage eine völlig eigene Dynamik. Wurden am Montag auf dem Firmengelände in Owingen noch überschaubare 75 Pakete abgegeben, so kamen schon am Dienstag 170 dazu und am Mittwoch weitere 350. Im Minutentakt fuhren Autos auf dem Hof der Firma vor, mit Kofferräumen voller selbst gepackter Hilfspakete. Schulklassen packten Päckchen und auch der Edeka-Markt Sinz in Haigerloch (100 Pakete) und das in Horb ansässige und in Haigerloch mit einem Büro präsente Bestattungsunternehmen Friedrichson (60 Pakete) unterstützten die gute Sache.

Die riesige Hilfsbereitschaft hatte einen kuriosen Nebeneffekt: Die Leute kauften so fleißig und gezielt ein, dass die auf der Liste aufgeführten Sachen in Haigerlocher Supermärkten knapp wurden und teilweise sogar ausgingen.

Die 11,5 Tonnen Hilfsgüter haben einen Wert von gut 35000 Euro

Als dann gestern Morgen die Owinger Grundschule mit einem ganzen Tross an Schülern und Schülerinnen aufs Gelände marschierte, um Pakete abzuliefern und zum Abschluss noch eine Palette mit Mehl aus der Klostermühle in Heiligenzimmern verladen wurde, war es geschafft: gut 1400 Pakete füllten den großen Auflieger zu zwei Dritteln. Eine Menge, die das anvisierte Ziel von 600 Hilfspaketen um mehr als das Doppelte übertraf.

Max Sauter rechnete kurz nach und kam auf ein Gewicht von elf bis 11,5 Tonnen. Auch der finanzielle Gegenwert der Päckchen ist beachtlich: Er dürfte bei rund 35 000 Euro liegen.

Sachen gehen an Hilfeverein "Licht für den Osten"

Mit Max Sauter, Jörg Seidel und Pfarrer Saia an Bord setzte sich der Truck dann nach dem Mittagessen über die Autobahn nach Korntal-Münchingen in der Nähe von Stuttgart in Bewegung. Dort wurden die Sachen dem Hilfeverein "Licht des Ostens" übergeben. Dieser sorgt nun dafür, dass die Hilfsgüter an die richtigen Stellen kommen.

Auch Ute Sauter war erstaunt darüber, wie groß die Bereitschaft der Menschen war, den Hilfsgütertransport zu unterstützen. Sie freute sich über so viel Engagement.