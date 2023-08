Was die KI Chat-GPT über Lahr weiß – und was nicht

1 Wie gut kennt sich die Künstliche Intelligenz „Chat GPT“ mit der Stadt Lahr aus? Unsere Redaktion hat nachgeforscht. Foto: Adobe Stock

Künstliche Intelligenz (KI) hat ihre Grenzen. Das wird deutlich, wenn man dem Chat-Bot „Chat GPT“ Fragen zur Stadt Lahr stellt. Die KI landet ein paar Treffer, haut aber meistens amüsant daneben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Als scheinbar allwissend und teilweise erschreckend gut informiert ist die Künstliche Intelligenz „Chat GPT“ in diesem Jahr in die Schlagzeilen geraten. Ziel des Programms ist es, anhand gesammelter Daten möglichst zutreffende Antworten zu generieren. Unsere Redaktion hat ausprobiert, wie gut sich „Chat GPT“ in der Stadt Lahr auskennt.