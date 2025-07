Der Tennisclub Stetten durfte ihn nur ein Jahr sein eigen nennen, jetzt wechselt der große Pokal, um den es beim Vereinspokalschießen ging, in neue Hände.

Das mit Daniel Edele, Dirk Edele, Lena Heck, Janina Edele und Max Edele angetretene Team des Musikvereins schnappte sich mit 408 Ringen den begehrten Wanderpokal vor dem Narrenverein Owingen (402) Ringe und den Herren 30 des TC Stetten (401) Ringe. Die Musikanten sind damit Nachfolger des Tennisclub, der das Pokalschießen 2024 gewonnen hatte.

Mit 17 Teams beteiligten sich zwei weniger als im Vorjahr. Eine Besonderheit beim Pokalschießen in Stetten ist die Regelung, dass nicht nur örtliche Vereine mitmachen dürfen, sondern auch Vereine, Firmen und Kameradschaften aus dem Stadtgebiet. Dieses Angebot wurde auch diesmal wahr genommen. Neben den Owinger Narren waren die Heizungsbaufirma Hemmer aus Haigerloch und die Jagdhornbläser des Hegerings Haigerloch vertreten. Die meisten Mannschaften stellte der Stettener Narrenverein „Salzschlecker“, nämlich vier.

Siegerehrung mit dem Bürgermeister-Stellvertreter

Der Schützenvereinsvorsitzende Michael Oberschützenmeister Michael Pfeffer war aber trotzdem mit der Beteiligung zufrieden, weil der Wettbewerb diesmal vor den Sommerferien terminiert war.

Er nahm gemeinsam mit Schießleiter Reiner Pfeffer und dem stellvertretenden Bürgermeister Markus Gauss nach drei Wettkampftagen am Samstagabend die Siegerehrung vor. Gauss vertrat den gerade in Berlin weilenden Bürgermeister Heiko Lebherz und hob die positive Seite solcher Veranstaltungen hervor. Sie böten nämlich die Chance, dass sich die unterschiedlichsten Vereine in einem kameradschaftlichen Wettstreit miteinander messen können.

Beste Einzelschützen und -schützinnen ausgezeichnet.

Für das Siegerteam gab es den großen Wanderpokal, geehrt wurden aber auch die besten Schützin und der beste Schütze geehrt. Die meisten Treffer bei den Herren landete Daniel Edele (Musikverein; 140), vor Michael Pfeffer (Tennis Herren 30; 140) und Andreas Henle (Jäger; 136). Bei den Damen hatte Dagmar Pfeffer (Tennis Damen; 138) die Nase vorn. Hinter ihr folgten Yvonne Schlotterbeck (Schaiblin-Hexa 2; 137) und Nina Pfeffer (Schaiblin-Hexa; 135).

Den besten Schuss auf die Ehrenscheibe gab Uwe Hipp (Jäger; 248-Teiler) ab. Damit die Teilnehmer an allen Tagen ein paar gemütliche Stunden am und im Stettener Schützenhaus verbringen konnten war für eine gute Bewirtung gesorgt. Unter anderem gab es sommerliche Cocktails.

Das Abschneiden der 17 beteiligten Teams.

Die Platzierungen der Mannschaften in der Übersicht: 1. MV Stetten (408 Ringe), 2. Narrenverein Owingen (402), 3. Tennis Herren 30 (401), 4. Jäger (398), 5. Sportverein AH (397), 6. Schaiblin-Hexa (395), 7. Fanfarenzug Stetten 2 (394), 8. Firma Hemmer (392), 9. Tennis Damen (391), 10. Jagdhornbläser (388), 11. Feuerwehr Stetten (387), 12. Schaiblin-Hexa 2 (384), 13. Narrenverein Stetten (379), 14. Flamingos (377), 15. Fanfarenzug Stetten 3 (364), 16. Sportverein AH 2 (364), 17. Fanfarenzug Stetten 1 (362)