Gegen 21.30 Uhr hatte ein Bewohner eines Wohnhauses in der Ifflingerstraße den Notruf gewählt – er hätte einen unguten, gasähnlichen Geruch in der Nase. Die Integrierte Leitstelle reagierte daraufhin sofort und schickte Feuerwehr und Rettungsdienst an die Einsatzstelle, auch die Polizei fuhr die Örtlichkeit an.

Insgesamt 14 Bewohner mussten in der Folge das Mehrfamilienhaus aus Sicherheitsgründen verlassen. Während der Mann, der Alarm geschlagen hatte, vom Rettungsdienst betreut wurde, kontrollierte die Feuerwehr das Gebäude.

Dierk Momper, Einsatzleiter der Feuerwehr erklärt vor Ort: „Wir haben im Keller und im Dachgeschoss gemessen und dann quergelüftet.“ Aber eine Gaskonzentration habe nicht nachgewiesen werden können. Momper vermutete deshalb, dass sich die Nase des Herrn getäuscht hatte.

Keine Vergiftungserscheinungen

Auch der Rettungsdienst konnte bei dem Mann keine Vergiftungserscheinungen feststellen, weswegen eine weitere Untersuchung im Klinikum nicht notwendig wurde. Bereits nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte, darunter auch der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes, wieder abrücken.