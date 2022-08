1 Im Rausch rasender Geschwindigkeit – der jugendliche Fahrer gibt am Dienstag mächtig Gas. Foto: ©gradt – stock.adobe.com

Diesen Einsatz dürften die Polizisten so schnell nicht vergessen: Ein 14-jähriger Junge rast mit dem Auto seiner Mama von St. Georgen aus mit teilweise 180 Sachen durch den Landkreis.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Als die Polizei am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr erfahren hatte, dass der Junge ohne das Wissen seiner Mutter mit deren schwarzem BMW in Richtung Villingen aufgebrochen war, da konnte noch keiner ahnen, was sich in den nächsten Stunden im Schwarzwald-Baar-Kreis abspielen sollte: eine wilde Verfolgungsjagd.