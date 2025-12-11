14. Eichberg-Cup in Blumberg: Kann der Nachwuchs des FC 08 Villingen den VfB Stuttgart und Co. ärgern?

Beim 14. Eichberg-Cup in Blumberg kämpfen 15 renommierte U15-Teams um die Krone. Der VfB Stuttgart will seinen Titel verteidigen.
Der 14. Internationale „Eichberg-Cup“ für U15-Mannschaften verspricht am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Dezember, in der Eichbergsporthalle echten Spitzenfußball. Insgesamt werden 15 prominente Nachwuchsmannschaften um den Turniersieg kämpfen. Als Ausrichter sieht sich der Förderverein Kickers Schwarz-Gelb des SV Fützen und des VfL Riedböhringen für diese überregionale Veranstaltung bestens gerüstet.