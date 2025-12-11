14. Eichberg-Cup in Blumberg: Kann der Nachwuchs des FC 08 Villingen den VfB Stuttgart und Co. ärgern?

Beim 14. Eichberg-Cup in Blumberg kämpfen 15 renommierte U15-Teams um die Krone. Der VfB Stuttgart will seinen Titel verteidigen.

Der 14. Internationale „Eichberg-Cup“ für U15-Mannschaften verspricht am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Dezember, in der Eichbergsporthalle echten Spitzenfußball. Insgesamt werden 15 prominente Nachwuchsmannschaften um den Turniersieg kämpfen. Als Ausrichter sieht sich der Förderverein Kickers Schwarz-Gelb des SV Fützen und des VfL Riedböhringen für diese überregionale Veranstaltung bestens gerüstet.

Startschuss mit Hoffenheim gegen Grasshoppers Die hochkarätige Veranstaltung wird am Samstag um 11.30 Uhr mit der Begegnung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und den Grasshoppers Zürich angepfiffen. In drei Fünfergruppen kämpfen die Teams um Punkte. Je nach Platzierungen qualifizieren sich alle Teams für die Zwischenrunde, die am Sonntag ab 8.30 Uhr in fünf Dreiergruppen ausgespielt wird. Ab 12 Uhr wird es am Sonntag mit den ersten K.o.-Spielen in den Viertelfinals so richtig ernst. Über die Halbfinals ist das Endspiel auf 14.15 Uhr angesetzt.

Villingen einziger lokaler Teilnehmer

Neben dem Titelverteidiger VfB Stuttgart gehören Mannschaften wie der FSV Mainz 05 oder der FC Augsburg zu den Favoriten. Als Teilnehmer der erste Stunde will auch der SC Freiburg ein Wörtchen beim Kampf um den Titel mitreden. Zahlreiche Spitzenmannschaften aus Süddeutschland und der Schweiz mischen zudem das Feld auf.

Mittendrin ist der Nachwuchs des FC 08 Villingen, der als einziger lokaler Teilnehmer für die eine oder andere Überraschung sorgen will. In der Vorrunde trifft die U15-Jugend der Nullachter auf den FC Basel (12.18 Uhr), den FC Winterthur (14.06 Uhr), den Karlsruher SC (16.24 Uhr) sowie den SC Freiburg (17.36 Uhr).

Bei dem renommierten Nachwuchsturnier wurde in der Eichbergsporthalle in den vergangenen Jahren schon so mancher Star von Morgen gesichtet. Im schnellen Spiel mit der Rundumbande sind Tore am Fließband garantiert. Die Zuschauer kommen auf der voll besetzten Tribüne auf ihre Kosten.

Als sich im vergangenen Jahr der VfB Stuttgart in einem rassigen Finale gegen den Karlsruher SC durchsetzte, war bei vielen Fans echte Begeisterung zu verspüren. Dieses Fußballturnier eroberte sich in der höherklassigen Szene einen festen Platz und das elitäre Teilnehmerfeld verspricht wieder Fußball vom Feinsten.

Während des Turniers ist immer viel Fußballprominenz vertreten – und auch so mancher Späher oder bekannte Fußballtrainer ist in der Blumberger Eichbergsporthalle zu entdecken.

Nach den ersten Vorrunden-Spielen werden die Mannschaft am Samstag um 14.30 Uhr im einzelnen präsentiert und vorgestellt.

Die Vorrundenstaffeln

Gruppe A: Grasshoppers Zürich, FC Heidenheim, 1. FC Kaiserslautern, FC Aarau, TSG 1899 Hoffenheim.

Gruppe B: Karlsruher SC, FC 08 Villingen, FC Basel, FC Winterthur, SC Freiburg.

Gruppe C: VfB Stuttgart, FSV Mainz 05, FC Augsburg, FC St. Gallen, SpVgg Unterhaching.

Die bisherigen Sieger

2010: FV Ravensburg, 2011: SC Freiburg, 2012: 1. FC Nürnberg, 2013: SpVgg Greuther Fürth, 2014: FC Nürnberg, 2015: RB Leipzig, 2016: FC Augsburg, 2017: TSG 1899 Hoffenheim, 2018: Bayer Leverkusen, 2019: VfB Stuttgart, 2022: 1. FC Kaiserslautern, 2023 und 2024: VfB Stuttgart.