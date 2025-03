Am Wochenende war in der Region wieder viel los. Unsere Zusammenfassung bietet einen Überblick über die spannendsten Veranstaltungen.

In der Region war am Wochenende wieder einiges los. Von einer großen Vernissage, über Comedy bis hin zu verschiedenen Messen war für jeden Geschmack etwas dabei.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Die dreitägige Ausbildungsmesse "Jobs for Future" in Schwenningen ist zu Ende – und die Bilanz kann sich sehen lassen.

Zur ersten Gemäldeausstellung lud der Förderverein der Strohmanufactur am Wochenende ein. In den Räumen im Haus Sperl wurden Werke des Schonacher Künstlers Otto Wisser gezeigt. Zur Freude seiner Familie stieß die Ausstellung auf großes Interesse.

Auch die dritte Börse für Schallplatten im Deutschen Phonomuseum in St. Georgen war wieder sehr gut besucht.

Mario Basler bescherte mit seinem Programm „Basler ballert“ in der Neuen Tonhalle in Villingen Fußballfreunden einen vergnüglichen Abend.

Die Eröffnung der Ausstellung „Bilderdenken“ in Rottweil mit Arbeiten von Gerhard Langenfeld traf im Forum Kunst auf ein sehr großes Publikumsinteresse. Und dann gaben Jo Aiple und Julia Guhl auch noch Kostproben ihres Konzertprogramms.

Den Frühjahrsputz an Straßen und Gewässern um Schiltach organisierte wieder der Arbeitskreis sauberes Schiltach mit den Vereinen.

Im Ebinger Kunstmuseum startete am Freitag der erste Teil der umfassenden Ausstellung "Otto Dix Alpha - Omega. Der komplette Bestand" mit einer Vernissage. Zum ersten Mal ist der gesamte Bestand an Werken von Otto Dix zu sehen und zu bestaunen.

„Basler ballert“ war am Samstagabend im Großen Saal der Balinger Stadthalle angesagt. Mario Basler erzählte hier Anekdoten aus seinem Fußballerleben.

Wie Rinder und Schweine gehalten werden, durften Besucher bei einem Tag der offenen Tür des Kreinehofs in Bietenhausen sprichwörtlich hautnah erleben.

In der zutiefst aufwühlenden Lesung „Annes Kampf“ ließen im K3 in Winterlingen der Schauspieler Thomas Linke und die Sängerin und Kabarettistin Marianne Blum Originaltexte aus Hitlers „Mein Kampf“ auf Anne Franks Tagebuch aufeinanderprallen.

Mehr als 90 Aussteller zeigten in der Volksbankmesse Balingen bei der Messe Neckar-Alb-Regenerativ, was es neues in Sache Bauen, Sanieren und Förderpaketen gibt. Station machte auch ein Infomobil der Polizei mit dem Schwerpunkt Einbruchschutz.

Duschkabinen, Schubkarren, Autobatterien, Kanister: So was findet man heutzutage nicht nur in gut sortierten Baumärkten sondern leider Gottes auch in freier Natur. Diese wurde am Samstag bei der 50. Feld-, Wald- und Bachputzete in Haigerloch gesäubert. Einige Bilder davon haben wir zusammengestellt.

In Empfingen war eine Wald- und Feldputzete angesagt. Alle Einwohner und Bürger waren zur Mithilfe eingeladen, und es zeigte sich wieder einmal: Auf die Empfinger kann man sich verlassen.

Die schwäbische Kabarettistin Marianne Schätzle war mit ihrem Programm „Es isch, wie’s isch!“ in Dornstetten bei der Veranstaltungsreihe „Kultur im Museum“ zu Gast. Dabei mimte sie auch die Ex-Kanzlerin Angela Merkel.

In der Stadthalle feierte der Nagolder Schwarzwald-Bildungsverein am Wochenende mit zahlreichen Gästen das traditionelle Fastenbrechen.

Ortenau

Rund 350 Gäste haben das Jahreskonzert des Musikvereins Heiligenzell am Samstag besucht – das Motto „Schule“ weckte offenbar Neugier. Auch einen Stundenplan gab es für die Gäste, dröger Unterricht stand allerdings nicht auf dem Programm.

Die Premiere der Altdorfer Aktion „Iss gemeinsam“, die ältere Bürger zusammenbringen soll, kam gut an – Helfer und Gäste zogen ein positives Fazit.

Zum Auftakt der Feiern zu 150 Jahren Stadtpark Lahr in diesem Jahr hat Walter Caroli sein neues Buch über die lange Geschichte mit vielen verschiedenen Facetten zur Vergangenheit und der Zukunft des Parks vorgestellt.

Der Lahrer Frühlingsempfang hob auf die Stärken der Stadt ab – und die Vielfalt ihrer Gemeinschaft.