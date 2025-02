Am Wochenende gab es in der Region wieder einiges zu erleben. In unserer Zusammenfassung gibt es eine Auswahl der Veranstaltungen.

Es bleibt närrisch in der Region: Am Wochenende fanden wieder zahlreiche Umzüge und Partys statt.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Lesen Sie auch

Der Lumpenball in Brigachtal kam in der voll besetzten Froschberghalle bestens beim Publikum an.

Volles Haus beim Hexenball: Mit einem rekordverdächtigen Aufgebot an Besuchern war der Hexenball in der Furtwanger Festhalle erneut ein toller Erfolg. Schunkeln, Guggenmusik und verschiedene Tänze gehörten zum kurzweiligen Programm.

Nach dem Auftakt mit dem Klepfen der Fuhrkigili am Dreikönigstag wurde am Samstag auch offiziell die Fasnet in Furtwangen ausgerufen, der Narrenbaum aufgestellt und damit die fünfte Jahreszeit eröffnet.

Am Wochenende machten Hexen und weitere Narren Dauchingen zu einer Hochburg der Narretei. Schon bei der Partynacht am Freitagabend füllte sich die Festhalle mit Hexenzünften nah und fern.

Der Turnverein Schonach hatte am Wochenende zum Bunten Abend unter dem Motto „Tohuwabohu“ ins Haus des Gastes eingeladen. Mehr als 100 Akteure zeigten ihr Können am Freitag und Samstag vor jeweils ausverkauftem Haus.

Der Bad Dürrheimer Urviecherball bleibt ein regelrechter Magnet und setzt weiterhin markante Zeichen in der örtlichen Saalfasnet.

Über 400 Gäste feiern in der Hüfinger Festhalle beim Ball der Kolpingfamilie. Dabei feiern bekannte TV-Sendungen ihre Rückkehr. Auch regionale Prominenz zeigt sich auf der Bühne.

Die Süddeutsche Motorrad-Ausstellung (SÜMA) in den Schwenninger Messehallen offenbarte sich am Wochenende auch in ihrer mittlerweile 32. Auflage mit über 10000 Besuchern als eine Erfolgsgeschichte.

Bei der Villinger Narrozunft entpuppt sich der idyllische Grillplatz als internationale Partyzone.

Mächtig was los war wieder beim großen Umzug der Narrengemeinschaft der Bergstadt-Zünfte. Das farbenfrohe Spektakel genießt mittlerweile landauf, landab einen ausgezeichneten Ruf unter den Narren. Insgesamt 75 Gruppen waren in St. Georgen am Start.

Mit einem dreieinhalbstündigen Megaprogramm voller Höhepunkte begeisterte die Narrenzunft am Samstag die Besucher in der voll besetzten Lemberghalle in Wilflingen.

Nach fünfjähriger Pause feierten die Schorenhexen Sulgen wieder ihren traditionellen Hexenball, diesmal verbunden mit dem 35-jährigen Bestehen.

Es herrschte Trubel in der Burladinger Josengasse. Zum 18. Fasnetsspiel hatten sich trotz Minusgraden Hunderte von Zuschauern eingefunden.

Der Narrenumzug mit 83 Gruppen und 3800 Hästrägern war Höhe- und Schlusspunkt des Jubläums der Zunft Schloßbergturm in Ebingen.

Showtänze, Sketche, gespielte Witze und schöne Fasnetstimmung machten den Musiker-Ball in Boll zu einem Erlebnis.

Keine Grenzen kannte die Heiterkeit bei der „Fasnet mit und ohne Handicap“, zu der die Ortsgruppe Obernheim-Oberdigisheim des DRK und die Körperbehinderten-Selbsthilfegruppe Zollernalb (ZAG) in die Obernheimer Festhalle eingeladen hatten.

Schöne Kostüme, tolle Bühnenbilder, famose Tanzeinlagen sowie akrobatische Hebefiguren und Pyramiden waren am Freitagabend beim Showtanz des „Aubenger Narraverei“ in der Eyachtalhalle in Owingen zu sehen.

Auf Einladung der CDU-Seniorenunion des Kreises Freudenstadt berichtete der frühere Altheimer Allgemeinmediziner Rainer Schach in Horb über sein Leben in seiner afrikanischen Wahlheimat Burundi.

Für die facettenreiche Welt des Bühnentanzes stand die Gala des Ballett-Instituts Leandra Hagendorn im Theater im Kurhaus Freudenstadt. Die Spannbreite reichte vom klassischen Repertoire bis zum Charakter- und Jazztanz.

Mit einem großen Kinderumzug, der vom oberen Marktplatz zur Turn- und Festhalle führte, startete die Narrenzunft Freudenstadt in die heiße Phase der Fasnet. In der Halle folgte dann ein buntes Programm.

Drei Tage lang ging es im Steinachtal hoch her: Die Gündringer Sportlerfasnet war wie immer mit etlichen Höhepunkten gespickt.

Rund 800 Besucherinnen und Besucher nutzten die Weiterbildungsmesse „Markt der Möglichkeiten“ in der Seminarturnhalle Nagold, um sich über berufliche Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Die Waldhufenstromer haben Straßenfasnet in Oberlengenhardt gefeiert. Viele Besucher lockte das Spektakel an.

Ortenau

Gute Stimmung und eine prall gefüllte Sternenberghalle: Die Driewili-Stampfer haben in Friesenheim zum 25. Gugge-Fest eingeladen.

Auf Einladung der Narrenzunft „Sendewelle“ Altdorf erlebten die Gäste in der närrisch geschmückten Münchgrundhalle einen unterhaltsamen traditionellen Brauchtumsabend.

Nach dem Narrentreffen vor drei Wochen hat die Reichenbacher Fasentzunft – die „Schergässler“ – am Samstagabend mit ihrem traditionsreichen Zunftabend in der Geroldseckerhalle die zweite Stufe der diesjährigen Fasent gezündet.