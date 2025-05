Mit der Veranstaltung wird das Elithera Gesundheitszentrum am 1. Juni zur Bühne für lokale Kleinunternehmer. 14 Aussteller sind bei der Premiere am Start.

„Eine Messe für dich und deine Familie“ verspricht das Plakat der Wolftalmesse, die am Sonntag, 1. Juni, im Elithera Gesundheitszentrum Wolfach, Hauptstraße 5, Premiere feiert. Der Fokus liegt auf Kleinunternehmen, das Themenspektrum ist weit gesteckt – von Lebensberatung über dekorative Handarbeiten bis hin zum Tattoo-Studio.

„Das ist entstanden durch eine Freundschaft“, sagt Hauptorganisatorin Anja Schulte. Und zwar durch die zur Wolfacher Tätowiererin Katharina Bächle. Die betreibe ihr kleines Studio in Privaträumen, die nicht barrierefrei seien. Doch genau auf die seien viele Kunden des Elithera Gesundheitszentrums angewiesen. Mit der Idee, die Praxisräume an einem festen Termin für die Kunden bereitzustellen, die sich gern tätowieren lassen würden, ging’s los. „Damit die mit ihrem Rolli oder zu Fuß in die Praxis rein können, um sich da etwas Persönliches unter die Haut bringen zu lassen – das war der Anfangsgedanke.“

Lesen Sie auch

Mehr als 20 Interessenten meldeten sich

Als die Frauen begannen, ihre Idee publik zu machen, seien sie rasch von anderen Interessenten angesprochen worden. „Immer mehr junge Frauen und Mütter, die sich was aufbauen möchten, haben sich selbstständig gemacht, mit einem Kleingewerbe. Das ploppt jetzt immer mehr auf“, ist Schultes Wahrnehmung. So zog die Idee ihre Kreise. „Tatsächlich hatten wir am Ende mehr als 20 Anfragen aus dem Raum Wolfach.“ Für 14 Aussteller bietet die Messe-Premiere Platz.

Mit von der Partie ist dabei natürlich Katharina Bächle mit ihrem Studio „Woltal Ink“. Anmeldungen für kleine Tattoos an diesem Tag sind unter Telefon 0151/74 30 29 99 schon vorab willkommen. Ringsum gibt es unter anderem Angebote und Informationen zu Kursen nach dem Prager Eltern-Kind- Programm (Pekip), zu Lebensberatung, Coachings und Stressbewältigung, es gibt Trageberatung für Eltern, Infos zu Kakao-Zeremonien, Handarbeiten „von Modeschmuck über Kosmetikbeutel bis hin zu kleinen Präsenten“ – und auch Vertreterinnen von Ringana, Hyla und Doterra sind dabei.

Um 14 Uhr gibt Ordnungs-Coach Anne Ganter einen Vortrag über Ordnungssysteme, vor dem Gesundheitszentrum präsentiert sich eine Hundeschule, und der Eiswagen von Denise Schmieder wird dort stehen. „Ich kann’s ganz schlecht einschätzen, wie groß die Resonanz ausfällt. Aber wir hoffen“, blickt Anja Schulte auf die Premiere.

Snacks werden für den guten Zweck verkauft

Ein Unterschied zu anderen Messen, die es zuletzt im Umland gab: Bei der Wolftalmesse werden keine Standgebühren fällig. „Das war wohl auch ein ausschlaggebender Punkt, warum sich so viele gemeldet haben.“ Auch Snacks und Getränke bieten die Organisatorinnen am Sonntag. Der Erlös daraus soll dem Hausacher Bärenadvent gespendet werden.

Die Messe

Die Wolftalmesse läuft zum ersten Mal am Sonntag, 1. Juni, von 11 bis 17 Uhr im Elithera Gesundheitszentrum Wolfach. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auf Instagram unter „wolftalmesse“.