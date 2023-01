Showtanz und Umzüge - das war am Wochenende in der Region los

Am vergangenen Wochenende war die Region fest in Narrenhand. Wir haben eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Mit "tiefenentspannt" beschrieb Generalfeldmarschall Dominik Schaaf seinen Gemütszustand beim Beginn des Narrentreffens zum 150-jährigen Bestehen seines Katzenmusikvereins Villingen, das nach mehr als vier Jahren Planung am Wochenende endlich über die Bühne ging. Am Ende hatte auch die Sonne ein Einsehen mit den tapferen Narren, die sich trotz immer wiederkehrendem Schneeregen die Festlaune nicht verderben ließen und mit ihrer Begeisterung spätestens beim Umzug auch ihr Publikum mitrissen.

Was für ein Jubiläumsabend: Gaudi auf höchster Ebene, die Villinger Südstadtclowns sind sich nach einem halben Jahrhundert treu geblieben und sorgten für tolle Stimmung.

Passen Schlager und Comedy zur Fasnet? Und ob das passt. Die "Nacht der Alemannen" in Rangendingen begeisterte das Publikum im voll besetzten Saal des Gemeindehauses restlos.

Mit einem großen Guggatreffen sind die Harthauser Vetter am Samstagabend in die heiße Phase der närrischen Zeit gestartet.

Mit dem Gardetanzwettbewerb ist die Narrenzunft Hau-Giebel Heinstetten am Freitagabend in die Fasnetssaison gestartet. Die närrischen und akrobatischen Tänze sind beliebt – die Festhalle war gut gefüllt.

Der Narrenbaum gehört zur Deißlinger Fasnet wie das Hageverwürgerkleidle, Hoarn und Hannes und Res. Am Samstag wurde der Baum wieder unter viel Jubel in der "Gupfa" von rund 25 "Boomstellern" gesetzt.

Mit dem traditionellen Kinder- und Jugendshowtanznachmittag in der närrisch dekorierten Mühlbachhalle hat nun auch für die Hofnarrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen die Saalfasnet begonnen. Auch eine eine große Narrenparty mit vielen befreundeten Narrenzünften stand auf dem Programm.

Narren und Zuschauer hatten lange auf diesen Tag gewartet, und so standen die Menschen bereits lange vor Umzugsbeginn trotz leichten Nieselregens in Dreier- und Viererreihen am Straßenrand, um dem bunten Treiben beim 51. Fackelumzug der Beffendorfer Hagenhenkerzunft beizuwohnen.

Einen grandiosen Einstieg in die diesjährige Fasnetsaison erlebten zahlreiche Narren und Freunde der Fasnet beim Eröffnungsball der Narrenzunft Aistaig am Samstagabend in der Turn- und Festhalle.

Fest im Fasnetsfieber war Aichhalden am frühen Samstagabend bis weit nach Mitternacht. Nach dreijähriger Pause hatten die Erzknabberteufel wieder zu ihrer Teufelsnacht eingeladen, die ihre 31. Auflage erfuhr.

Die fünfte Jahreszeit ist in Empfingen gestartet. Den Auftakt machte das Einsammeln der Narren, darin eingebettet auch das Hexenwasserbrauen und den Schantletanz.

Mit einem närrischen Wochenende für Jung und Alt fuhr die Narrenzunft (NZ) Bildechingen am Freitag und Samstag in der Bildechinger Turn- und Festhalle auf.

Mit überbordender Freude feierte die Narrenzunft Hausach am Freitagabend in der Stadthalle die Übergabe der Masken an die neuen Hästräger. Um 20.11 Uhr eröffneten Narrenvater Bernd Rößler und Zeremonienmeister Joachim Uhl die Versammlung.

Dass Ettenheimweiler ein bekanntes Narrendorf ist, hat sich erneut erwiesen. Die "Wielermer Welf" hatten anlässlich ihres 44-jährigen Bestehens zum Jubiläums-Zunftabend geladen. Fast 600 Gäste bevölkerten das Großzelt am Sportplatz.

Die Narren sind nach zwei Jahren Pause schon wieder in Hochform. Jedenfalls haben am Sonntag 3500 Hästräger für ausgelassene Stimmung in der Lahrer Innenstadt gesorgt.