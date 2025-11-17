14., 15., 16. November: Das war am Wochenende in der Region los

Am Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.
Konzerte, Ausstellungen, Theater und auch ein sportliches Event - am Wochenende war wieder für Klein und Groß einiges geboten.
Eine Auswahl der Veranstaltungen haben wir hier zusammengetragen.
Schwarzwald-Baar-Kreis
Der diesjährige Saisonabschluss der Geistigen Nothilfe in Königsfeld wurde zum musikalischen Leckerbissen. Dafür garantierte das Concilium Musicum Wien mit heiter-unbeschwertem Programm, das den Titel „Gruß aus Wien“ trug.