14., 15., 16. November: Das war am Wochenende in der Region los

Am Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Konzerte, Ausstellungen, Theater und auch ein sportliches Event - am Wochenende war wieder für Klein und Groß einiges geboten.

Der diesjährige Saisonabschluss der Geistigen Nothilfe in Königsfeld wurde zum musikalischen Leckerbissen. Dafür garantierte das Concilium Musicum Wien mit heiter-unbeschwertem Programm, das den Titel „Gruß aus Wien“ trug.

Schauen, staunen, kaufen. Das konnten die Besucher am Wochenende im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim, dort fand wieder einmal der Kunst-Handwerk-Markt statt.

Die Sulzer Stadthalle im Backsteinbau hat sich erneut als Anlaufstelle für Tanz- und Musikbegeisterte erwiesen. Zum 13. Mal richtete der VfR Sulz die SWR1-Party aus, zu der mehrere hundert Besucher kamen.

Der erste Abschnitt des Mountainbiketrails an der „Roten Steige“ in Rottweil ist am Samstag offiziell eröffnet und bietet sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene ein aufregendes Fahrerlebnis.

Beim Feuerwehrfest in Stetten sorgten ein vielfältiges Programm, ein neues Einsatzfahrzeug und ein ungeplanter Zwischenfall für besondere Momente.

In der Schwarzen Treppe in Haigerloch wurde am Samstag die Ausstellung zum 95. Geburtstag des Weildorfer Malers Karl Hurm eröffnet.

Auf der Messe „Immobilientage Zollernalb“ in Balingen konnten sich Interessierte über Hausbau, Architektur, Photovoltaik, Sanierung, Schimmel und Dämmung informieren.

Noch nie hat der evangelische Kirchenchor Meßstetten ein rundes Jubiläum gefeiert – zum 125-jährigen Bestehen war es höchste Zeit.

Der Extremsportler Alexander Huber beeindruckte das Publikum bei seinem Vortrag in der Burladinger Stadthalle durch seine Rekorde, aber vielmehr durch seine persönliche Art.

Beim 10. Novemberzauber des Bürgervereins war in der Boller Dorfmitte viel geboten.

Ein „Fasnetsmarathon“ der Horber Narrenzunft gipfelte am Samstag in der Vorstellung des neuen Grafenpaars. Sketche und Büttenreden rahmten die Vorstellung ein, und das fasnetsselige Narrenvölkchen im Saal beklatschte begeistert die Auftritte der Fasnetsmacher.

Der dreitägige Adventsmarkt des Fördervereins Alte Seminarturnhalle bildete den Startschuss für die Adventszeit in Nagold.

Es war ein kosmischer Abend. 250 Menschen erlebten in Nagold eine beeindruckende Tribute-Night rund um die Band Coldplay.

Welch eine Vielfalt, welch eine Show, welch eine Begeisterung! Die Jubiläums-Gala des TV Altburg übertraf alle Erwartungen. Die Mischung aus Sport, Akrobatik, Tanz und Musik kam in der Schwarzwaldhalle bestens an.

Ortenaukreis

Das beliebte Suppenfest in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark in Lahr war mal wieder ein Erfolg. Zu kosten gab es Spezialitäten aus vielen verschiedenen Ländern.

Der traditionelle Martiniabend in der Münchgrundhalle in Altdorf bot viel Unterhaltung mit Band und Tanzangeboten. Auch Feinschmecker kamen auf ihre Kosten.

Vom Dorfbott bis zur 1000. Einwohnerin, vom Schriftrollenspiel bis zur Tracht: Das Festbankett zum 800-jährigen Bestehen Dörlinbachs war ein voller Erfolg. Die gut 300 Gäste in der voll besetzten Festhalle wurden am Samstagabend gut unterhalten und hatten Gelegenheit, selbst in Erinnerungen zu schwelgen.

Im urigen Narrehüsli in Maulburg herrschte am Wochenende beim „Ölfde Ölfde“ wieder gute Stimmung. Die Akteure der Maulburger Narrenzunft zeigten unterhaltsame Sketche, sangen Lieder und gaben das neue Motto bekannt.

Die Alti Fabriknäscht Cligge aus Friedlingen eröffnete traditionsgemäß am Samstag nach dem „Ölfte Ölfte“ die Fasnachtssaison 2025/2026.

Mit dem Tubisten Andreas Hofmeir holte der Musikverein Fahrnau beim Galakonzert einen ganz besonderen Gastmusiker auf die Bühne der Stadthalle. Der musizierte, reimte und zeigte Humor.