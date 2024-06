In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Fußball stand definitiv im Vordergrund am Wochenende, aber auch sonst war einiges los: Freitag bis Sonntag waren wieder zahlreiche Events geboten.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Lesen Sie auch

Schwarzwald-Baar-Kreis

In zahlreichen Gaststätten, Vereinsheimen und privaten Garagen versammelten sich in Villingen-Schwenningen, den Ortsteilen und vielen weiteren Orten im Schwarzwald-Baar-Kreis Fußballfans, um am Freitag das EM-Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen das schottische Team zu verfolgen.

Zu seinem 20-jährigen Bestehen hat sich der Bad Dürrheimer Waldkindergarten am Kapfwald etwas Besonderes einfallen lassen. Am Samstag fand mitten im Wald und eine fröhliche Feier statt.

Ein voller Erfolg war der von der Gemeinde Niedereschach und der Sozialen Drehscheibe Niedereschach veranstaltete Familienwandertag.

Endlich konnte sie stattfinden: die lang ersehnte zweite Auflage der Langen Tafel in Villingen-Schwenningen. Zahlreiche Menschen verwandelten am Samstag die Villinger und Schwenninger Straße in eine große Picknick-Meile, die so einiges zu bieten hatte – allen voran Begegnungen.

Kreis Rottweil

Vielerorts wurde der Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft am Freitagabend kräftig gefeiert. In Schramberg etwa gab es nach dem Public Viewing einen Autokorso.

95 Aussteller, 850 Schüler und hunderte Familien - die 18. Auflage der „starter“-Ausbildungsmesse in Rottweil war ein Erfolg. Veranstalter und Aussteller ziehen eine überaus positive Bilanz.

Die Variationen rund um Spargel und Erdbeere beim Fest der Musikkapelle Altoberndorf zogen zahlreiche Besucher an.

Mit einem herzerwärmenden Programm zum Thema Mittelalter haben die Bergfelder Kinder mit ihren Erzieherinnen auf dem Freigelände ihres „Storchennests“ mit einer großen Anzahl an Gästen ein halbes Jahrhundert Kindergarten zelebriert.

Zollernalbkreis

Auch in Balingen gab es ein Public Viewing zum Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft: Die Plaza war am Freitagabend gut gefüllt mit Fußballfans.

Sehr gut besucht war die Sonnwendfeier der Freiwilligen Feuerwehr Bisingen am Samstagabend auf dem Bisinger Festplatz.

Der Ortsverband Balingen des Technischen Hilfswerks (THW) hatte am Wochenende zu einem Tag der offenen Tür geladen. Damit sollte auch um neue Mitglieder geworben werden, erklärte der Vorsitzende.

Das „Killertaltreffen Reloaded“ sorgte am Samstagabend für beste Unterhaltung in der Schlatter Halle. Aktiv waren hier die Musikvereine aus Schlatt, Jungingen, Killer und Hausen.

Die von der Sickinger Dorfgemeinschaft und den Vereinen Sportfreunde Sickingen, Musikverein und Narrenzunft Erdmännle organisierte Dorfhockete am Wochenende auf dem Sickinger Schulhof kam bestens an.

Wieder stand in Ratshausen die Feuerwehr im Mittelpunkt. Allerdings ging es, nicht wie vor einer Woche im Gemeinderat, um die zentrale Frage, wo die Einsatzkräfte künftig untergebracht werden sollen. Am Wochenende wurde beim Sportplatz erstmal gefeiert – und das recht ausgiebig und in großer Zahl.

Die Linedance Gruppe „Funny Liners“ veranstaltete am Samstag auf dem Marktplatz in Schömberg einen Flashmob. Zahlreiche befreundete Gruppen waren vor Ort.

Zum Tag der offenen Tür der Hechinger Feuerwehr wurde am Sonntag auch das neue Einsatzfahrzeug geweiht. Auf dem Gelände war die vielfältige Ausrüstung der Feuerwehren und anderer Rettungsdienste aufgebaut. Es gab auch ein Kinderprogramm.

Schon zum dritten Mal fand es statt: Das JUZ-Sommerfestival wartete am Wochenende mit einem bunten Programm auf der Jugend-Eventwiese in Hechingen auf. Der Bar -und der Bühnen-Container wurden eingeweiht. Mit dabei waren das Klanglabor und das Haus Nazareth. Dazu Musikgruppen, Sprayer und Skater.

Zum zweiten Mal hat der RSV Tailfingen seine Everve-Gravel-Tour ausgerichtet – und den Erfolg vom Vorjahr noch übertroffen. An die 700 Teilnehmer waren unterwegs - bei einer besseren Wetterprognose wären es wohl noch mehr geworden.

Kreis Freudenstadt

In Horb fanden am Wochenende die Ritterspiele statt. Und pünktlich zum Fassanstich am Freitag war der Regen weg. Alle Bilder dazu gibt es hier.

Mit einem unterhaltsamen Fest und einem Festakt, bei dem die Schüler selbst im Mittelpunkt standen, hat die Eichenäcker-Schule Dornstetten ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert.

Das „Stadion Marktplatz“ auf dem Marktplatz von Freudenstadt hat seit Freitagabend geöffnet. Zum Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am Freitag kamen viele Begeisterte um gemeinsam mitzufiebern.

Spiel, Sport und Spaß mit vielen Gratulanten gab es rund um die Kinderwerkstatt in Freudenstadt. Mit rund 60 Mitarbeitern und Helfern hatte der Eigen-Sinn am Samstag einen Teil der Badstraße abgesperrt und sie zu einer kreativen Spiel-, Spaß- und Feierstraße rund um die Kinderwerkstatt gemacht.

Kreis Calw

14 Bands beschallten an zwei Tagen beim sogenannten Woodstöckle ein begeistertes Publikum bei den Stammheimer Rottannen nahe Calw. Gerade in den ansonsten ruhigen Abendstunden hörte man die Musik bis an den südlichen Rand Heumadens.

Für Jung und Alt war beim zweitägigen Dobler Dorffest viel geboten. Eröffnet wurde es mit viel Frauenpower.

Die Stimmung beim Schäferaktionstag in Wildberg hätte kaum besser sein können. Pünktlich zum Programmbeginn in der Klosteranlage klarte der Himmel auf und es zog viele Besucher in die historischen Mauern, hin zu einem abwechslungsreichen Programm rund ums Schaf.

Ein offizieller Festakt markiert den Auftakt der Jubiläumsfeiern in Bad Herrenalb am Sonntag. Bürgermeister Klaus Hoffmann kann sich dabei über ein besonderes Geschenk freuen.

Ortenaukreis

Der erste Gesundheitstag auf dem Lahrer Schlossplatz ist am Samstag gut angekommen. An neun Stationen gab es Wissenswertes zu vielen Themen, die ein gesundes Leben ausmachen.

Auf der Schutter ging es Freitag und Samstag rund: Die Feuerwehrabteilung Schuttern hat nach langer Pause wieder zum Gaudi-Paddelboot-Rennen eingeladen. Sie erfüllte damit den Wunsch zahlreicher Vereinen und Abteilungen aus der Region.

Die Lahrer Stadtkapelle und das Freiburger Ensemble Aventure haben am Samstag im Parktheater und im Stadtpark mit einem sehr gelungenen Experiment überzeugt. „The Planting Chronicles“ hat den Rahmen eines konventionellen Konzertes gesprengt.