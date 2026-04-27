136 Einsätze: Feuerwehr Meßstetten hat viel geleistet im vorigen Jahr

Bei der Versammlung der Gesamtfeuerwehr Meßstetten gab es viele Ehrungen zu feiern. Außerdem ein Rückblick auf am Ende 136 Einsätze.

Der Jahresbericht von Meßstettens Gesamtkommandant Ralf Smolle gleicht inzwischen jedes Jahr einem Donnerschlag. Was die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, sowohl für die Stadt, den Landkreis als auch für die Republik ehrenamtlich und in ihrer Freizeit im Ehrenamt erbringen, schlägt immer wieder Rekorde. Allein der vorgelegte Bericht für das vergangene Jahr besteht aus 123 Seiten.

Die Totenehrung erinnerte an die fünf Feuerwehrkameraden, die 2025 verstarben. Ihr einzelnes Wirken wurde in Erinnerung gerufen. Bürgermeister Frank Schroft war nach der Begrüßung durch den Gesamtkommandanten der erste Redner. „Hier in der Halle sitzen lauter Fachleute – da braucht es keine langen Ausführungen, sondern klare Worte“, sagte er und schob hinterher: „Sie und all ihre Kameradinnen und Kameraden im Land gehen dorthin, wo andere zurückweichen. Sie treffen Entscheidungen unter Zeitdruck und übernehmen Verantwortung.“

124 Seminare besucht

Besonders beachtlich fand Frank Schroft, dass die Wehr im vergangenen Jahr neben dem regulären Übungsdienst 124 Seminare, Lehrgänge und Fortbildungen absolviert hatte. „Wenn Plan A und Plan B nicht klappen, hat das Alphabet noch 24 weitere Buchstaben zu bieten. Häufig müssen wir in unserem Tun und Handeln, oft unter Zeitdruck, improvisieren, um am Ende erfolgreich zu sein“, begann Ralf Smolle seinen Bericht. Für das Berichtsjahr konnte er mitteilen, dass im Vorjahr neun Menschen aus verschiedenen Notlagen gerettet und befreit wurden.

Neuer GWL2 ist erfreulich

Das Jahr verlangte 136 Einsätze. Erfreulich war neben Auszeichnungen von ehrenamtfreundlichen Arbeitgebern auch die Beschaffung eines Vorführwagens vom Typ GWL2. Der soll die Lücke der „Wasserförderung über lange Wegstrecken“ auffangen. 17 Feuerwehrangehörige konnten in den nächsthöheren Dienstgrad befördert werden. Auch ging der Kommandant auf die Thematik „Gerätewartung und Beschaffung“ in seinen Ausführungen ein. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 betrug der Personalstand 363 Angehörige. Bei den Kleinsten, den „Löschkids“, gab es einen Zuwachs von fünf Kindern, drei traten in die Jugendfeuerwehr ein. Unter den 216 aktiven Angehörigen befinden sich elf Kameradinnen. 106 Atemschutzträger stellen eine starke Truppe dar. Insgesamt hat die Kinderfeuerwehr 33 Mitglieder, die Jugendfeuerwehr 32, die Altersabteilung 82 und die Aktiven 216 Mitglieder.

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Zahlentechnisch schlüsseln sich die Einsätze in Feuer- respektive Brandalarme (64), Umwelt- und Unwettereinsätze (25), technische Hilfeleistung (25) und Brandmeldealarme (9) auf. Aufgeteilt in Tag- und Nachteinsätze waren es tags 72 Alarmierungen, nachts 64. Hierzu zählten beispielhaft ein Fahrzeugbrand mit zwei Fahrzeugen im Wohngebiet Bueloch und der Brand des ehemaligen Soldatenheims. In Oberdigisheim war bei einem Gebäudebrand das Stichwort „Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr“ ausgelöst worden, bei dem glücklicherweise niemand im Gebäude war.

Musikalische Begleitung

Nachdem die Kassenprüfer dem Gesamtkassier Bernd Zahner eine souveräne Kassenführung attestieren konnten, erfolgte die Entlastung durch Ortsvorsteher Bodo Schüssler. Als Obmann der Altersabteilung wurde Heinz Stanger, als sein Stellvertreter Walter Steidle durch die Versammlung einstimmig gewählt.

Für den Gesamtausschuss wurde die Wahl von Florian Mayer (Unterdigisheim) bestätigt. Die musikalische Begleitung der Sitzung übernahm der Musikverein Hartheim. Der verdiente Beifall auf den Reihen der Wehrleute war den Musikern sicher.

Ehrungen und Beförderungen

Befördert wurden:

zum Feuerwehrmann/-frau: Nikoleta Chatzisavvidou, Felix Frankenberg, Jonas Huber, Linus Keppeler, Patrick Kohler, Julian Ott, Tim Sauter, Luca Wesner, Erik Beck, Matthias Eppler, Carlos Fernandez, Samuel Fuoß, Adrain Zipfel, Alexander Brettschneider, Jonas Gulde, Michael Kunesch und Paul Walger. Zum Oberfeuerwehrmann: Markus Laux und Leif Obermeier. Zum Löschmeister: Johannes Sauter, Marcel Radünz und Björn Clesle. Zum Brandmeister: Fabian Vögtle, Tino Gerstenecke, Dominik Fischer.​

Feuerwehr Ehrenzeichen Zollernalbkreis: 10 Jahre Einsatzdienst (Bronze):

Julia Kneer, Tobias Frankenberg, Julias Reutter, Timo Stier und Pascal Merz. 15 Jahre (Bronze): Dominik Fischer, Christopher Jakunin, Julien Streicher, Simone Maurer, Jonas Stiegele, Patrik Junger, Patrick Wäschle und Mario Strölin. 20 Jahre (Silber): Fabian Schreyeck und Gerd Gerstenecker. 25 Jahre (Silber): Kevin Ast, Matthias Gresser, Daniel Dannenmoser, Simon Doberstein, Joachim Dreher, Christian Gscheidle und Mathias Schmidt. 30 Jahre (Gold): Tobias Klostermann, Markus Maute, Markus Strölin und Mathias Mayer. 40 Jahre (Gold): Holger Hermann, Michael Purchmajer und Jürgen Stanger.

Ehrenmitgliedschaft für 40 Jahre Dienstzeit:

Herbert Vögtle.

Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr:

Julia Kneer, Tim Bengel, Johannes Sauter.

Besondere Ehrungen für langjährige Verdienste Ausbildertätigkeit:

10 Jahre: Marco Pscheidt, Marcel Radünz, Bernd Zahner und Janine Roth. 20 Jahre: Tino Gerstenecker, 30 Jahre: Ralf Smolle. Für sein gesamtes großes „Dienstwerk“ in verschiedensten Tätigkeiten und Gremien, sowie der Technik erhielt Andre Knobel das deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz.

Aus der Führungsgruppe scheiden aus:

Wolfram Stein und Harald Siber.