136 Einsätze: Feuerwehr Meßstetten hat viel geleistet im vorigen Jahr

Bei der Versammlung der Gesamtfeuerwehr Meßstetten gab es viele Ehrungen zu feiern. Außerdem ein Rückblick auf am Ende 136 Einsätze.
Der Jahresbericht von Meßstettens Gesamtkommandant Ralf Smolle gleicht inzwischen jedes Jahr einem Donnerschlag. Was die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, sowohl für die Stadt, den Landkreis als auch für die Republik ehrenamtlich und in ihrer Freizeit im Ehrenamt erbringen, schlägt immer wieder Rekorde. Allein der vorgelegte Bericht für das vergangene Jahr besteht aus 123 Seiten.