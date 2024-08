13.000 Euro Schaden: Zwei Frauen bei Unfall nahe Althengstett verletzt

1 Bei dem Unfall sind nach Anagben der Polizei beide Frauen verletzt worden - eine sogar schwer. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag im Bereich der L 179 und der K 4309 bei Althengstett teilweise schwer verletzt worden.









Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 51-Jährige Fahrerin eines Opels laut Polizei kurz nach 15 Uhr auf der L 179 aus Richtung des Bad Liebenzeller Stadtteils Möttlingen, um im Anschluss nach links in Richtung Althengstett abzubiegen. Zunächst hielt sie offenbar auch an einer Stoppstelle an, wobei sie beim Abbiegen jedoch mit dem VW einer 26-Jährigen zusammenprallte.