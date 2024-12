Frauenhaus in VS Ein sicherer Hafen für Frauen und Kinder

Diese Spende ist für den Soroptimist Club VS eine Herzensangelegenheit: Zum Jahresausklang helfen hier Frauen Frauen. Adressat ist das Frauenhaus in VS, ein Zufluchtsort für Frauen und Kinder und damit ein Ort, der traditionell auch an Feiertagen wie Weihnachten dringend benötigt wird.